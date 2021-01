Tim down a Milano, Roma e Napoli/ Rete fissa ko: “impossibile navigare su internet”

Tiscali e Tim down praticamente in tutte le principali città d’Italia: è il primo “ko” del nuovo anno e arriva la mattina del 4 gennaio – con la ripresa di attività e uffici in larga parte del Paese. Il sito specializzato “Downdetector” segnala per la rete fissa di Tiscali e soprattutto Tim diversi disservizi a Milano, Napoli, Bologna, Roma, Brescia, Padova, Genova, Firenze e Torino, insomma in tutte le grandi città dove circola la banda larga e le connessioni sono più sottostesse.

Quelle “lucine” rosse sul router e la connessione che non parte è il segnale riportato da migliaia di utenti che da stamattina sono alle prese con il down della rete fissa: al momento infatti la rete 4G e 5G sui cellulari prosegue senza intoppi, mentre i drammi provengono dai router di case e aziende. Al momento sui canali social ufficiali di Tim e Tiscali non appaiono comunicazioni circa i disservizi, altro fattore che ha fatto innervosire e non poco gli utenti online: «Spia rossa sul modem e zero linea internet: oggi non si lavora», lamenta una ragazza su Twitter.

INFO TIM DOWN: I DISSERVIZI

Tra smartworking, riunioni e esami in “dad” la connessione casalinga e nelle aziende è divenuta sempre più fondamentale ai tempi della pandemia: seppur ancora gli studenti delle scuole dell’obbligo siano in vacanza, non sono stati pochi i disservizi arrecati a lavoratori e studenti universitari con il Tim down di stamane. Da quanto si può leggere su Downdetector, alle ore 11 oltre il 60% degli utenti che ha segnalato il Tim down lamenta mal funzionamenti della linea Internet domestica, il 33% della telefonia, solo una parte minima (pari al 7%) sostiene di avere problemi anche con la propria linea mobile. Per essere questo il primo lunedì lavorativo dell’anno non è di certo di buon auspicio ma nelle prossime ore dovrebbero arrivare novità e, si spera, comunicazioni ufficiali anche dalle compagnie interessate dal down della rete: alcuni utenti però segnalano la risposta avuta in privato da Tim Italia, come questa «Gentile cliente, in riferimento alla tua segnalazione di assistenza, ti informiamo che nella tua zona è presente un guasto generalizzato che richiede una lavorazione più complessa da parte dei tecnici TIM e non sarà necessario intervenire presso il tuo domicilio. Ci scusiamo per il disagio, sarà nostra cura avvisarti all’avvenuta risoluzione».



