Tim down in Italia, perchè non funziona?/ Impossibile fare e ricevere chiamate

Tim Down in gran parte d’Italia, segnalati problemi nel fare e ricevere chiamate: nuovo malfunzionamento dopo quanto registrato negli scorsi giorni. Appena due giorni fa, lunedì 1 luglio 2019, molti utenti di Telecom Italia Mobile hanno dovuto fare i conti con problemi di linea che nelle ultime ore si sono ripresentati: secondo quanto segnala Down Detector, i problemi riguardano perlopiù la rete internet (53%), ma anche telefonia mobile (27%) e telefonia fissa (19%). Ha preso via il tradizionale tam tam social, con numerosi abbonati che stanno chiedendo spiegazioni alla compagnia del perché del malfunzionamento: per il momento non è giunta la risposta di Telecom Italia Mobile, ma è molto probabile che a stretto giro di posta arrivi un comunicato con un punto della situazione.

TIM DOWN OGGI IN ITALIA, LA MAPPA

Down Detector ha pubblicato la mappa dello Stivale con contrassegnate le aree con maggiori segnalazioni di malfunzionamento. Come è possibile evincere, i problemi riguardano in prevalenza il nord Italia, in misura minore il Centro. Per quanto riguarda il Sud, invece, qualche segnalazione da Napoli e Palermo, con Calabria, Basilicata e Puglia che non sembrano presentare problematiche particolari. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore, con molti utenti che attendono che il servizio venga ripristinato per poter tornare regolarmente ad effettuare e ricevere chiamate. Oltre Tim, anche Vodafone recentemente ha dovuto fare i conti con un down generalizzato: a giugno vennero colpite la rete internet e la telefonia mobile, con i consumatori di tutta Italia che fecero i conti con diverse ore di “buio”.

