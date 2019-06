Vodafone down in tutta Italia/ Boom di segnalazioni: disagi Internet, problema Dns?

Vodafone down: dopo i malfunzionamenti segnalati lo scorso 11 giugno, appena due giorni dopo si registrano nuove segnalazioni da Nord a Sud del Paese. I clienti della nota compagnia telefonica, infatti, stanno riscontrando notevoli problematiche sia nella linea telefonica che internet. Per comprendere la portata dei disagi, basta fare riferimento al sito Downdetector che ha evidenziato la presenza di centinaia di segnalazioni a partire dal primo pomeriggio di oggi, 13 giugno, con il picco subito dopo le ore 15. In brevissimo tempo sono state migliaia le persone che con il passare dei minuti stanno segnalando nuovi incredibili malfunzionamenti da parte di Vodafone, per il 65% dei casi attualmente relativi soprattutto a Internet. Una buona fetta di utenti Vodafone (il 23%), tuttavia, sta segnalando malfunzionamenti anche in merito alla telefonia fissa e solo un 11% alla telefonia mobile. Le segnalazioni aumentano a vista d’occhio con gli utenti che sui social stanno cercando un confronto (ma sopratutto un conforto) dopo soli pochi minuti di astinenza da internet.

VODAFONE DOWN IN ITALIA

Giungono segnalazioni da tutta Italia in merito al nuovo down subito in questi frangenti da Vodafone. I malfunzionamenti stanno riguardando diverse parti d’Italia ma in generale da Nord a Sud la situazione appare alquanto tragica. In modo particolare è la connessione ad internet a far registrare i maggiori disastri. “Rete internet quasi del tutto assente”, segnalano, da Torino a Bari. “Le app e i programmi che esulano dal server DND sembrano funzionare”, informa un utente. “Ci sono problemi di accesso ad alcuni siti internet da linea Vodafone.Io utilizzo i DNS di Google perciò non credo sia un problema di dns”, fa però sapere un altro. C’è chi registra problematiche nel funzionamento della Vodafone Station, quindi la linea internet da casa, senza la possibilità di poter chiamare il numero Vodafone 190 per segnalare il disservizio. Intanto subito dopo le 16.00 le segnalazioni di disservizio legate ad un down di Vodafone sembrano essere leggermente diminuite, ma i problemi sussistono ancora.

