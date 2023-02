Tim down, problemi a internet da rete fissa/ Boom di segnalazioni da grandi città

Tim down nelle grandi città d’Italia (tra cui, in particolare, Torino, Milano, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Napoli, Bari, Catania e Palermo): in queste ore, come riportato da Repubblica, sono arrivate innumerevoli segnalazioni su problemi e malfunzionamenti ad Internet, soprattutto per quel che concerne la connessione da rete fissa ma anche per quella da mobile. Le difficoltà si sono manifestate per lo più nell’apertura di determinati siti, che avviene in modo molto lento o talvolta è addirittura impossibile.

Il grafico presente nella pagina di assistenza clienti di Tim, dove è possibile segnalare i problemi in tempo reale, mostra che ci sono state oltre 7 mila segnalazioni da parte degli utenti a partire dalle prime ore di questa mattina (il picco nella curva si è registrata in particolare dalle ore 11.00 alle ore 14.00). La linea blu, quella relativa ai malfunzionamenti attuali, è visibilmente superiore alla linea grigia, che invece si riferisce al normale funzionamento della settimana precedente. È dunque evidente che ci siano dei problemi generalizzati sulla rete.

Tim down, problemi a internet da rete fissa: la risposta dell’azienda

Dopo il Tim down, con i problemi registrati alla rete di Internet, l’azienda ha avvertito i clienti in merito al fatto che si sta adoperando per risolvere immediatamente i malfunzionamenti riscontrati. Al momento, tuttavia, in molti continuano a lamentare l’impossibilità di utilizzare la propria connessione da casa e da mobile. Innumerevoli i messaggi pubblicati su Twitter, con alcuni utenti che minacciano anche una disdetta.

“Alcuni siti, da pc, si raggiungono senza problemi. Altri sono più lenti a caricare le pagine. Per quanto riguarda la rete mobile: sì, qui ci sono decisamente più disagi. Portiamo pazienza”, scrive un cliente. E ancora: “A causa di #timdown, chi si trova all’estero (come me) è isolato –salvo trovare Wi-Fi d’emergenza – con tutte le conseguenze del caso nonostante roaming carissimo. Vergogna”, commenta un altro.

