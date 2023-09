Tim Music Awards 2023, la festa: LDA debutta tra gli ospiti / Le anticipazioni TV e streaming

Tim Music Awards 2023 ospita LDA: il nuovo traguardo

Dopo le polemica dei fan che via social non riuscivano a digerire la sua assenza dagli spoiler dell’evento, LDA si conferma a Tim Music Awards 2023 live all’Arena di Verona. L’evento musicale di apparizioni e premiazioni musicali atteso in tre date e entro, a partire dal 14 settembre passando per il 15, fino al 16 settembre, può dirsi un lungo live all’insegna delle stelle nel firmamento della musica.

La data inaugurativa dell’evento, al titolo di Tim Music Awards La festa, che vede l’ex concorrente all’esordio TV in musica di Amici 21 di Maria De Filippi, LDA, ufficializzarsi tra gli ospiti speciali, si registra il 14 settembre 2023 ed é trasmessa su Rai 2 mercoledì 20 settembre dalle ore 20:00 circa. La puntata della Festa sotto la conduzione di Nek e Carolina Di Domenico chiama ad esibirsi sul palco Emma, Diodato, Renga Nek, Paola & Chiara, Levante, Mara Sattei, Ana Mena, Elettra Lamborghini, Ariete, gIANMARIA, Tony Effe, LDA, Alfa, Olly, Ciccio Merolla. Le radio ufficiali della manifestazione sono Rai Radio 2 e Radio Italia. I conduttori sono Carlo Conti e Vanessa Incontrada e le due serate vengono trasmesse in onda in diretta venerdì 15 e sabato 16 settembre dalle 20.35 su Raiuno.

Le altre novità di Tim Music Awards 2023

E, intanto, é possibile anticipare anche i nomi degli artisti attesi sul palco delle due serate di Tim music Awards anticipate dalla “Festa”. Gli eventi condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, che seguono all’opening act di Tim Music Awards- la festa, vedono protagonisti sul palco: Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Alex, Annalisa, Biagio Antonacci, Articolo 31, Ava, Anna, Benny Benassi, Big Fish, Bresh, Clara, Gigi D’Alessio, Francesco De Gregori, Drillionaire, Elisa, Elodie, Emis Killa, Fabri Fibra, Geolier, Giorgia, Guè, Il Volo, Lazza, Madame, Angelina Mango, Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Me Contro Te, Mr. Rain, Negramaro, Matteo Paolillo, Laura Pausini, Max Pezzali, Pinguini Tattici Nucleari, Pooh, Danilo Rea, Renga Nek, Rocco Hunt, Rosa Chemical, Rose Villain, Salmo, Shiva, Tananai, Tedua, The Kolors, Antonello Venditti e con la partecipazione speciali di altri vip quali Amadeus, Antonella Clerici, Enrico Brignano, Alessandro Cattelan, Andrea Delogu, il cast di Grease, Alessandro Siani. All’evento TIM, sono inoltre previste anche le premiazioni musicali Tim Music Awards 2023, con il primo figlio d’arte nella storia del talent show Amici di Maria De Filippi per l’edizione Amici 21, LDA, oltre alle esibizioni.

Questo al titolo di Certificazione FIMI/GFK Oro, Platino e Multiplatino per il periodo di vendite e incassi tra settembre 2022 e settembre 2023, conseguiti dagli artisti tra singoli e album. Ai TIM Music Awards non mancano poi le premiazioni legate alle Certificazioni Siae sugli eventi e i tour che hanno raggiunto gli oltre 100mila spettatori (Oro), 200mila (Platino) e oltre 300mila (Diamante) svolti tra settembre 2022 e settembre 2023.

