Tim Summer Hit 2022, prima tappa Roma/ Scaletta e diretta streaming: Elodie…

Tim Summer Hits 2022, prima tappa a Roma: concerti gratuiti in Piazza del Popolo

Dopo il ritorno nella piazze della Puglia di Battiti Live 2022 che ha preso il via dal lungomare di Bari, parte anche l’evento musicale Tim Summer Hits 2022. Si tratta di uno show interamente dedicato alla musica che sarà condotto da Stefano De Martino e Andrea Delogu e che regalerà concerti gratuiti in diverse piazze italiane. Tutti i concerti saranno trasmessi in prima serata, a partire da giovedì 30 giugno, da Raidue.

Al Bano "Maturità? Ho lasciato gli studi a 15 anni"/ "Mi interessava la musica"

La prima tappa del Tim Summer Hits 2022 è Roma dove, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 giugno, in Piazza del Popolo, comincerà ufficialmente la grande festa della musica di Raidue. Tre prime serate in piazza con tantissimi artisti che si alterneranno nel corso delle tre sera sul palco. Dopo Roma, a Portopiccolo (TS) e Rimini,

FILARMONICA ROMANA/ “Alla Polacca” nei giardini della villa

Tim Summer Hits 2022: il cast e scaletta delle date di Roma

In Piazza del Popolo, a Roma, sono attese tantissime persone per i tre concerti gratuiti del Tim Summer Hits 2022. Chi salirà, dunque, sul palco con l’intento di far ballare la piazza e successivamente il pubblico di Raidue? Giovedì 23 giugno, Stefano De Martino e Andrea Delogu presenteranno Coez, Elisa, Elodie, Fabri Fibra e Maurizio Carucci, Lazza, Marracash e Sangiovanni. Punto interrogativo, invece, sulla presenza di Blanco che ha annunciato di aver avuto un incidente.

I protagonisti del concerto del 24 giugno sono: Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Ghali, Gigi D’Alessio, Irama, Justin Quiles e Fred De Palma, Luigi,, Madame, Marco Mengoni, Michael Bublè, Noemi e Carl Brave, Pinguini Tattici Nucleari, Elettra Lamborghini e Rocco Hunt e Lola Indigo, Tananai, Umberto Tossi. Sabato 25 giugno, invece, il cast del terzo concerto di Tim Summer Hits sono: Achille Lauro, Aiello, Alex, Annalisa e Boomdabash, Fabrizio Moro, Baby K, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Gaia, Mika, Nek, Raf e Valentina Parisse.

Andrea Sannino, "Gigi D’Alessio? È un grande uomo e un gradissimo amico"/ Al matrimonio di Alberto Matano...

Tim Summer Hits 2022: come vedere la diretta streaming

Le sei serate di Tim Summer Hits 2022 saranno trasmesse in prima serata su Rai 2 e in streaming su RaiPlay ogni giovedì a partire dal 30 giugno 2022. Tuttavia, l’evento musicale condotto da Stefano De Martino e Andrea Delogu potrà essere seguito sulle frequenze di Radio Italia che, in simulcast con Rai2, trasmetterà i concerti sia in diretta radiofonica che in streaming audio su radioitalia.it, con il commento di Manola Moslehi.

Le puntate, inoltre, saranno trasmesse anche in differita da Radio Italia TV ogni venerdì sera, dalle 21.00, e il sabato mattina, dalle 9.00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA