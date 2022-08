Tim Summer Hits 2022 Portopiccolo/ Scaletta e diretta 4 agosto: da Nek ad Albe

TIM Summer Hits 2022, anticipazioni e diretta 4 agosto

Ultimo appuntamento con la musica del TIM Summer Hits 2022. Dopo aver fatto compagnia ai telespettatori di Rai 2 con cinque imperdibili prime serate, Andrea Delogu e Stefano De Martino, nella prima serata di oggi, giovedì 5 agosto, tornano sul palco di Portopiccolo – che affaccia sul golfo di Trieste, nel comune di Duino Aurisina – per la serata conclusiva. Settimana scorsa la kermesse canora è stata vista da 1.184.000 con il 9,95% di share, registrando un ulteriore calo rispetto alle puntate precedenti. La prossima settimana, giovedì 11 agosto, andrà in onda sempre in prima serata su Rai 2 “il meglio di”, una puntata speciale che raccoglierà le esibizioni più coinvolgenti. Anche questa sera, sul palco del TIM Summer Hits 2022, saranno tantissimi gli artisti che, nel corso della serata, si alterneranno facendo cantare e ballare non solo il pubblico a casa, ma anche le persone presenti in piazza.

TIM Summer Hits 2022, la scaletta e i cantanti sul palco di Portopiccolo

Sul palco del TIM Summer Hits 2022, nel corso dell’ultimo appuntamento, ci saranno alcuni dei nomi più importanti della musica italiana e più amati dal pubblico. Spazio a Nek e Mario Biondi, ma non mancheranno i giovani talenti nati nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Spazio anche a Fedez, Tananai e Mara Sattei con il loro tormentone “La dolce vita”. Ecco, dunque, tutti i cantanti previsti in scaletta:

Albe, Mario Biondi, Bresh, Coez, Dargen D’amico, Deddy, Ditonellapiaga, Fedez, Tananai e Mara Sattei, Gaudiano, La Rua, Mr. Rain, Myss Keta, Nek, Valentina Parisse, Rettore, Matteo Romano, Sissi, Alvaro Soler, Margherita Vicario e Nina Zilli.

Le incursioni di Saverio Raimondo e la diretta streaming del Tim Summer Hits 2022

Non solo musica sul palco del TIM Summer Hits 2022. Nel corso della serata, infatti, non mancheranno le incursioni di Saverio Raimondo dalla Blue Room al palco. Rai Radio2 e Radio Italia racconteranno tutte le emozioni della serata e anche le curiosità del dietro le quinte. TIM Summer Hits è disponibile anche in streaming video sul canale tv di Radio2 e sarà proposto in differita da Radio Italia TV il venerdì sera dalle 21.00 e il sabato mattina dalle 9.00. L’ultimo appuntamento è visibile in diretta televisiva a partire dalle 21.20 su Rai 2 e in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi.

