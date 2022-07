Tim Summer Hits 2022, sesta tappa Rimini/ Diretta streaming e scaletta 1 luglio: da Blanco a Ghali

Tim Summer Hits 2022, scaletta sesta tappa Rimini: chi salirà sul palco?

Il Tim Summer Hits 2022 arriva a Rimini. Dopo le tappe di Roma e Portopiccolo, la manifestazione musicale di Raidue sbarca a Rimini. L’evento è in programma nell’ambito della Notte Rosa sul palco di piazzale Fellini oggi, venerdì 1 luglio, e domani sabato 2 luglio dalle 21. L’evento musicale è condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino. Sul palco si alterneranno numerosi ospiti musicali tra cui Alex, Ana Mena, Annalisa e Boomdabash, Arisa, Bob Sinclair, Clementino, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Federico Rossi, Francesca Michielin, Francesco Renga, Franco 126 e Loredana Berte, Gabry Ponte & Lumix, Gianmaria, Giusy Ferreri, J-Ax e Shade, Lda, Luche’, Luigi Strangis, Malika Ayane, Matteo Bocelli, Nina Zilli, Pristiess, Raf, Rhove, Rkomi, Rocco Hunt & Elettra Lamborghini, Rovere e Chiamamifaro, Silvia Salemi, Le Vibrazioni, Willie Peyote.

Rai Radio2, con le incursioni dalla Blue Room al palco di Saverio Raimondo, e Radio Italia saranno le radio ufficiali dell’evento musicale, per raccontare tutte le emozioni delle serate e anche le curiosità del dietro le quinte. Blanco, Emis Killa, Ghali e Sam Ryder, sono i 4 big della musica internazionale che si vanno ad aggiungere alla già lunga e ricca lista di ospiti del Tim Summer Hits 2022.

Ad ospitare le due tappe del TIM Summer Hits 2022 sarà proprio Rimini, dove venerdì 1 e sabato 2 luglio dalle 21 è allestito in piazzale Fellini il palco dell’evento televisivo musicale dell’estate. Un programma quello della Notte Rosa che si arricchisce giorno dopo giorno. Dal 1 al 3 luglio la Riviera Romagnola sarà davvero il più grande palcoscenico rosa e a cielo aperto d’ Italia. Il concerto inizierà alle 21.00 con una carrellata di big della musica che richiamerà in piazza migliaia e migliaia di riminesi e turisti.

Intanto grande successo per la serata di ieri serata del Tim Summer Hits 2022. La prima puntata ha totalizzato ottimi ascolti ed è partita molto bene. Andrea Delogu e Stefano De Martino hanno convinto i telespettatori riscuotendo ottimi consensi e apprezzamenti sui social. Il Tim Summer Hits è stato visto un milione e mezzo di telespettatori, un dato che supera i risultati della seconda rete totalizzando il 12% di share. Andrea Delogu e Stefano De Martino si sono mostrati complici e affiatati sul palco e il pubblico li ha premiati rispetto alla coppia Gregoraci e Palmieri conduttori di Battiti Live su Italia 1.

Tim Summer Hits 2022, la diretta streaming

Le sei serate di Tim Summer Hits 2022 saranno trasmesse in prima serata su Rai 2 e in streaming su RaiPlay ogni giovedì (il 30 giugno è andata in onda la prima puntata).L’evento musicale potrà tuttavia essere seguito sulle frequenze di Radio Italia che, in simulcast con Rai2, trasmetterà i concerti sia in diretta radiofonica che in streaming audio su radioitalia.it, con il commento di Manola Moslehi. Le puntate, inoltre, saranno trasmesse anche in differita da Radio Italia TV ogni venerdì sera, dalle 21.00, e il sabato mattina, dalle 9.00.











