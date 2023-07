Tim Summer Hits 2023 A Rimini, sesta puntata/ Diretta e scaletta: Tommy Dali sorprende in coppia con NDG

Tim Summer Hits 2023: diretta e commento della sesta puntata live a Rimini

Il live estivo dei Tim Summer hits live prosegue poi con il ritorno inaspettato sul palco di un’accoppiata tanto sognata dai fedeli spettatori di Amici 22. Questo, le esibizioni di Stato Sociale e Shari. Si tratta del duo Tommy Dali e NDG, che sulle note della canzone Miss uniscono le loro ugole pop drill, che strizzano alle contaminazioni musicali d’oltreoceano. I fan dei live targati Tim sono letteralmente in visibilio. Ed é poi la volta di Rocco Hunt, che riscalda le vibes del live show con la performance sulle note di Ti volevo dedicare. Ma non solo. Perché il rapper campano poi estende il Medley proponendo il vecchio successo estivo Caramello in collaborazione con Elettra Lamborghini. (Agg. Di Serena Granato).

La nuova e sesta puntata di Tim Summer Hits, registrata live a Rimini, si apre con l’opening act di Federico Rossi. L’ex Benji e Fede apre la serata musicale presentando il duo di conduttori Andrea Delogu e Nek, poco dopo l’esibizione energizzante del nuovo singolo estivo, Maledetto Mare. Federico bacia una fan, tra le schiere di spettatori accorsi al live estivo, un momento a dir poco iconico che unisce il beniamino della Generazione zeta e il mondo del fandom, in un amore vincolato dalla musica. L’emozione al cardiopalmo che fa da assaggio allo show dell’estate targato TIM (agg. Di Serena Granato)

Anticipazioni e diretta sesta puntata 30 luglio

Domenica 30 luglio, in prima serata, Raidue trasmette la sesta ed ultima puntata del Tim Summer Hits 2023, l’evento musicale targato Rai che, dopo aver toccato Roma, va in onda dallo splendido Piazzale Fellini di Rimini. Anche per l’edizione 2023, perfetta padrona di casa è stata Andrea Delogu che, dopo aver condiviso il palco con Stefano De Martino nelle scorse edizioni, quest’anno ha avuto come compagno d’avventura Nek che ha ricoperto il doppio ruolo di conduttore e artista in scaletta duettando con l’amico Francesco Renga con cui è impegnato in tour.

Per la sesta ed ultima puntata del Tim Summer Festival 2023, dal backstage, non mancheranno gli interventi de Gli Autogol che, con le loro interviste, “divulgheranno” dettagli inediti e particolari sui vari artisti presenti all’evento. Quali sono, dunque, i cantanti che chiudono ufficialmente l’edizione 2023 del Tim Summer Festival?

Tim Summer Hits 2023: la scaletta dell’ultima serata

Sul palco dell’ultima puntata del Tim Summer Hits 2023 si presenteranno artisti che il pubblico ha già avuto modo di vedere nelle precedenti serate trasmesse da Rimini o da Roma. Grande attesa, come sempre, per Achille Lauro, ma anche per Rocco Hunt che, con i suoi tormentoni estivi, fa ballare davvero tutti. Spazio anche agli Zero Assoluto per i più romantici come come ad Arisa. La scaletta della sera, in ordine alfabetico, è così formata:

Achille Lauro, Aiello, Arisa, Asteria, Benji e Finley, Chiello, Cmqmartina, Colla Zio, Coma_Cose, Elettra Lamborghini, Emma, Ex-Otago, Federico Rossi, Fulminacci, Galeffi, Giuse the Lizia, Il Tre, Junior Cally, Lo Stato Sociale e Mobrici, Ludwig, Neima Ezza, Rocco Hunt, Rovere, Seryo, Sethu, Santi Francesi, Shari, Tommy Dali e NDG, Valentina Parisse, Vegas Jones e gli Zero Assoluto.

Come vedere in diretta il Tim Summer Hits 2023

Il Tim summer Hits 2023 è visibile in diretta televisiva su Raidue e, in contemporanea anche su Rai Radio 2. E’ prevista, inoltre, anche la diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione che consente anche di rivedere la singola esibizione dell’artista preferito.

