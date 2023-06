TIM Summer Hits 2023: tappa Roma/ Diretta e cantanti prima puntata

TIM Summer Hits 2023, quando e dove è possibile vederlo

Anche questa estate sta per tornare il TIM Summer Hits 2023, evento musicale con tantissimi artisti e brani musicali. Il programma andrà in onda in contemporanea su Rai 2 e Rai Radio 2, il 25 giugno in prima serata. La seconda edizione dello show musicale partirà questa sera, da Piazza del Popolo a Roma.

Come riporta TvBlog, gli ospiti al momento confermati per la prima puntata sono: Achille Lauro e Rose Villain, Annalisa, Angelina Mango, Articolo 31, Clara, Colapesce Dimartino, Elodie, Emma, Fabio Rovazzi e Orietta Berti, Fedez, Francesca Michielin, gIANMARIA, Irama e Rkomi, Marco Mengoni, Max Pezzali, Merk & Kremont, Tananai, Marracash, M¥SS KETA, Mr.Rain, Paola & Chiara, Pinguini Tattici Nucleari, Raf, Renga e Nek, Sangiovanni, The Kolors, Tony Effe. Oltre a Rai 2 e Rai Radio 2, sarà possibile visionare il TIM Summer Hits 2023 su RaiPlay tramite app su tablet, smartphone e smart tv.

Chi conduce l’evento TIM Summer Hits 2023: il ritorno del duo Andrea Delogu e Nek

TIM Summer Hits 2023 torna con la seconda edizione del fortunato evento musicale. Gli appuntamenti con lo show sono 6 in totale. I primi sono stati registrati a Roma a Piazza del Popolo il 17-18-19 giugno, e gli altri si sono tenuti a Piazzale Fellini a Rimini il 6-7-8 luglio.

Ma chi condurrà il TIM Summer Hits 2023. Su Rai 2 a presentare l’evento musicale ci saranno Andrea Delogu e Nek, con la partecipazione de Gli Autogol. Su Rai Radio 2, invece, a condurre ci saranno Diletta Parlangeli e Ema Stokholma. Quest’ultima accoglierà i cantanti nel backstage e farà loro una piccola intervista per dare al pubblico contenuti extra.

TIM Summer Hits 2023, chi sono i cantanti di tutte le puntate

Sul web, sono già usciti i nomi che parteciperanno al TIM Summer Hits 2023. Gli artisti, in totale, nelle sei puntate dello show musicale sono 25. Secondo quanto riportato da TvBlog, i cantanti fino ad ora confermati contano anche alcuni ex allievi di Amici: Achille Lauro e Rose Villain, Ana Mena, Angelina Mango, Annalisa, Ariete, Arisa, Articolo 31, Ava, Anna e Capo Plaza, Baby K, BoomDaBash, Boro e Oriana, Bresh, Carl Brave, Clara, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Dargen D’Amico, Elodie.

E ancora, Emis Killa, Emma, Fabio Rovazzi e Orietta Berti, Fabrizio Moro, Fedez, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gaia, Gianmaria, Giorgia, Irama e Rkomi, Leo Gassmann, LDA, Levante, Madame, Mara Sattei, Marco Mengoni, Matteo Romano e Luigi Strangis, Max Pezzali, Myss Keta, Mr. Rain, Paola & Chiara, Piero Pelù e Alborosie, Pinguini Tattici Nucleari, Raf, Renga e Nek, Rhove, Rocco Hunt, Rosa Chemical, Sangiovanni, Shade e Federica Carta, Sophie and the Giants, Tananai, Tedua, The Kolors, Tommaso Paradiso, Tony Effe, Wax e Wayne.

