Timo Werner all’Inter?/ Calciomercato, nerazzurri scatenati: anche Lazaro nell’affare

Pubblicità

In attesa di scoprire quale sarà il futuro del calcio, ecco che nel frattempo l’Inter non rimane con le mani in mano ma la sua dirigenza è ben all’opera per strappare qualche colpo grosso nella prossima finestra di calciomercato. E tra le tante voci e indiscrezioni di mercato, ecco che certo ha ben fascino l’ipotesi di un presto approdo di Timo Werner all’Inter per la prossima stagione, come ben ci ricorda quest’oggi anche Tuttosport. E’ infatti noto che il tedesco a fine stagione lascerà il Lipsia: lo stesso giocatore poi a inizio mese ha confermato di volersi mettere in gioco non più in Bundesliga ma in un altro campionato, non escludendo dunque la Serie A.Parole che hanno fatto dunque sognare i fan nerazzurri, impazienti di avere nello spogliatoio un talento come quello della punta 1996 (specie se davvero Lautaro Martinez saluterà in estate). Pure però ricordiamo che Timo Werner è profilo ambito: Liverpool ma anche la Juventus sono già sulle tracce del giocatore.

Pubblicità

TIMO WERNER ALL’INTER? ANCHE LAZARO NELL’AFFARE

Di fronte a tale concorrenza quale sarà il piano dell’Inter per strappare Timo Werner? Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, ancora ben poco è emerso dalla sede nerazzurra: si sa però che la dirigenza è intenzionata a fare proprio il tedesco al più presto, non temendo alcuna concorrenza. Stando poi a quanto ci riporta oggi Tuttosport, pare che tra i tanti scenari messi sul tavolo per chiudere la trattativa con giocatore e club di Bundesliga, pure spicchi quello che vedrà coinvolto nell’affare anche Valentino Lazaro. Il giocatore austriaco, di proprietà dei nerazzurri dal 2019, pare infatti che a fine stagione non verrà riscattato dal Newcastle (che aveva un opzione di acquisto da 24 milioni di euro): di conseguenza l’Inter potrebbe usare il cartellino del centrocampista per far abbassare le eventuali pretese economiche del Lipsia nella trattativa per Timo Werner. Staremo a vedere, ma va detto che i tempi potrebbero essere stretti. Come ricorda oggi la Bild, il tedesco è in scadenza di contratto col Lipsia nel 2023 ma ha una clausola rescissoria che scadrà solo il prossimo 15 giugno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA