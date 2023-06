Tina, chi è la sorella morta di Francesco Paolantoni/ “È scomparsa un mese fa. Era come una seconda mamma”

Francesco Paolantoni e l’addio alla sorella Tina

Davanti allo specchio di Oggi è un altro giorno, nel corso della puntata del 29 giugno, Francesco Paolantoni ricorda la propria famiglia soffermando, in particolare, sulla sorella Tina, scomparsa solo un mese fa. Attraverso le foto del passato, Paolantoni ricorda l’amore per i genitori. “Papà mi ha avuto a 62 anni. Io ho sempre vissuto con la paura di perderlo e, poi, quando avevo vent’anni, è morto per un infarto. Due anni dopo, poi, se ne è andata anche mamma”, ricorda l’attore che, nel corso della sua vita, non si è mai sposato e non ha mai avuto figli.

Francesco Paolantoni nudo per scudetto Napoli/ Video virale tra i tifosi azzurri

“Forse per paura non mi sono mai sposato e non ho mai avuto figli“, dice Paolantoni che, oggi, ha come compagna di vita una gattina di cui è follemente innamorato. “Non è lei ospite a casa mia, sono io ospite a casa sua”, dice l’attore che poi si sofferma sul rapporto con la sorella.

Francesco Paolantoni e il ricordo della sorella Tina

Ripercorrendo tutta la storia della sua famiglia, Francesco Paolantoni si sofferma sulla sorella Tina, scomparsa solo un mese fa. “Era più grande di me di 12 anni. Era come una seconda mamma ed è grazie a lei se faccio questo mestiere perché da bambino mi portava al cinema e mi faceva appassionare ai film“, spiega l’attore che, ricordando gli anni della sua infanzia, aggiunge – “frequentavo le sue amiche e i suoi amici che, essendo più grandi, mi insegnavano varie cose”.

Francesco Paolantoni/ Il mattatore della comicità tra televisione, teatro e cinema

“Lei ha avuto figli?”, chiede Serena Bortone. “Sì, assolutamente e i suoi figli hanno avuto figli”, dice Paolantoni che oggi, si dedica ai nipoti e pronipoti che sono i suoi affetti di sempre.

LEGGI ANCHE:

Francesco Paolantoni: "Da bambino facevo la guerra con le pietre"/ "Era terrificante"

© RIPRODUZIONE RISERVATA