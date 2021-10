Tina Cipollari a pranzo con Claudio Antonelli/ É il fidanzato? A Uomini e Donne…

Tina Cipollari, in una delle scorse puntate di Uomini e Donne, ha ammesso di avere un nuovo fidanzato dopo la fine della storia con il ristoratore Vincenzo Ferrara. “Mi sono nuovamente fidanzata“, aveva ammesso durante una discussione con Gemma Galgani. “Se me lo permetterai, vorrei presentare il mio nuovo fidanzato in questo studio”, aveva poi aggiunto rivolgendosi a Maria De Filippi. La conduttrice aveva concesso alla bionda opinionista il permesso di presentare il nuovo fidanzato a Uomini e Donne, ma finora, quel momento, non è ancora arrivato.

Registrazione Uomini e Donne/ Anticipazioni 9 ottobre: dura lite per Tina Cipollari

Tina, poi, non ha più parlato della propria vita privata durante le successive puntate di Uomini e Donne, ma il settimanale Chi, nella rubrica Chicche di gossip, pubblicata sul numero in edicola dal 20 ottobre, lancia un’indiscrezione pubblicando le foto di Tina a pranzo in un ristorante di Roma.

Tina Cipollari, chi è il nuovo fidanzato? Il settimanale Chi indaga

Il settimanale Chi pubblica le foto di Tina Cipollari mentre, sorridente e con un look casual, si gode un pranzo in un ristorante della Capitale. “Tina Cipollari che, di recente, ha ammesso di avere un nuovo fidanzato, è andata a pranzo al ‘Bolognese’. Accanto a lei c’è Claudio Antonelli, l’elegante direttore del locale che l’ha amabilmente intrattenuta”, si legge sulle pagine di Chi.

Uomini e Donne, Tina Cipollari si è rifatta?/ Giacomo Urtis la smaschera "Non ha più il fisico di..."

“Tina è di casa nel ristorante dei vip e non è la prima volta che viene avvistata qui”, aggiunge ancora Chi. Tra Tina Cipollari e il direttore del ristorante, nelle foto pubblicate dal magazine diretto da Alfonso Signorini, non c’è alcun gesto che faccia pensare ad un flirt. Tra la bionda opinionista e il direttore del ristorante, dunque, c’è solo una splendida amicizia?

LEGGI ANCHE:

Uomini e Donne, Tina Cipollari fa un gavettone a Gemma Galgani/ Maurizio Costanzo difenderà ancora la dama?

© RIPRODUZIONE RISERVATA