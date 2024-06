Tina Cipollari e Gianni Sperti sul trono di Uomini e donne?/ “Hanno smentito le voci”: nessun cambio di ruolo

Tina Cipollari e Gianni Sperti sul trono di Uomini e donne? Arriva la smentita

Nonostante la stagione da poco conclusa, Uomini e donne è nel mezzo di un turbinio di gossip ed indiscrezioni relative alla nuova edizione in partenza dal prossimo settembre. In seguito alla consueta pausa estiva, il dating show di Maria De Filippi tornerà in onda come sempre su Canale5 e lo farà con nuovi protagonisti e importanti conferme, tra Trono classico e over. Saranno numerose anche le novità e, stando ad un recente rumor, sarebbe in atto una manovra clamorosa per portare sul trono nientemeno che Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Una mossa importante che potrebbe riscrivere le dinamiche della trasmissione, con i due opinionisti che abbandonerebbero il proprio ruolo per diventare protagonisti attivi alla ricerca dell’amore. Rumor che, tuttavia, ha avuto vita breve ed è stato prontamente smentito. A rivelarlo è l’esperto del programma Lorenzo Pugnaloni, che ha ricondiviso sulle Instagram story la segnalazione ricevuta da un utente: i due opinionisti avrebbero preso parte ad un evento e, in quell’occasione, avrebbero confermato il proprio ruolo. “Tina e Gianni hanno smentito le voci che erano uscite che li vedevano tronisti, saranno sempre opinionisti come avevi detto tu“, riporta la segnalazione.

Tina Cipollari e Gianni Sperti restano sulla poltrona da opinionisti

Tina Cipollari e Gianni Sperti restano dunque al proprio posto riconfermandosi come opinionisti della nuova stagione: niente suggestione trono per l’inossidabile duo che, ormai da anni, commenta e analizza le dinamiche che si creano nello studio di Uomini e donne. Lo stesso Sperti, tra le pagine del magazine della trasmissione, aveva smentito poche settimane fa la curiosa indiscrezione.

“Cavaliere del trono over o tronista? Non succederà, spero, perché non so gestire bene i miei sentimenti, ma di sicuro preferirei essere tronista: non riuscirei a sopportare di vedere la persona che mi piace in atteggiamenti intimi con qualcun altro – ha ammesso – Nel parterre over sarei molto selettivo, ascolterei con attenzione la persona con cui mi rapporto perché in questo momento cerco un’intesa mentale. Sarei una spugna e non potrei che migliorare. Un’intesa solamente fisica mi annoierebbe“.

