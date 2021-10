Tina Cipollari: “Sono di nuovo fidanzata”/ Lite con Gemma e verità a Uomini e Donne

Tina Cipollari si lascia andare ad una confessione sulla propria vita privata nello studio di Uomini e Donne. Tutto è accaduto nel corso della puntata odierna durante una lite con Gemma Galgani. “Tu hai avuto tanti uomini quanti ne ho avuti io”, afferma la dama di Torino durante un battibecco con la bionda opinionista. “Tu che ne sai? Io conosco il numero dei tuoi uomini perchè è accaduto tutto in questo studio. E’ una cosa diversa”, risponde Tina.

Gemma Galgani, poi, infastidita dai commenti di Tina, aggiunge: “Parli tanto del mio momento, ma anche a te non sta andando molto bene in questo periodo”, afferma Gemma riferendosi alla storia finita con Vincenzo Ferrara. “Non mi sembra che tu stia attraversando un momento molto facile quindi potresti essere un po’ più comprensiva”, aggiunge Gemma.

Tina Cipollari, confessione sulla vita privata a Uomini e Donne

Dopo aver ascoltato le parole di Gemma Galgani, Tina Cipollari decide di vuotare il sacco e raccontare tutta la verità sulla propria vita privata. “Com’è la tua vita sentimentale in questo periodo?”, chiede Gemma. “Va benissimo perchè mi sono nuovamente fidanzata. Ti faccio presente che la relazione con l’uomo a cui ti riferisci è finita da parecchio tempo e, nel frattempo, mi sto rifacendo una vita con un altro uomo”, afferma la bionda opinionista.

Poi Tina rivolge una richiesta a Maria De Filippi: “Se me lo permetterai, vorrei presentare il mio nuovo fidanzato in questo studio”. La conduttrice approva la richiesta di Tina che poi aggiunge – “Le mie storie sono state importanti. Il mio matrimonio è durato 15 anni quindi le mie storie le ho sapute gestire bene. Non sono la donna di un’avventura”, puntualizza rispondendo alla provocazione di Gemma.

