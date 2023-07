Tina Cipollari, addio al ruolo di opinionista a Uomini e Donne?/ L’ex marito Kikò Nalli: “Non so niente”

Tina Cipollari: da opinionista a tronista di Uomini e Donne?

Tina Cipollari, da anni, è la protagonista indiscussa di Uomini e Donne. Dopo essere stata corteggiatrice e tronista, la Cipollari ha trovato il proprio posto come opinionista del dating show di canale 5. Sempre schietta e diretta, Tina non ha peli sulla lingua e con le sue opinioni contribuisce ad animare le varie puntate creando numerose dinamiche soprattutto con le dame e i cavalieri del trono over. Molto amata dal pubblico, difficilmente, si può immaginare Uomini e Donne senza Tina Cipollari. Tuttavia, nelle ultime settimane, si sono diffusi numerosi rumors secondo i quali, a settembre, Tina potrebbe lasciare il ruolo di opinionista per diventare una tronista a tutti gli effetti.

Stando ad alcuni rumors, dopo essere stata corteggiata anche da alcuni cavalieri, Tina potrebbe diventare una nuova dama del trono over per provare a cercare nuovamente l’amore dopo la fine della sua ultima storia. Rumors che, oggi, sono stati commentati da Kikò Nalli.

Kikò Nalli commenta i rumors su Tina Cipollari

Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo, Kikò Nalli ha risposto ad alcune domande anche su quello che potrebbe essere il futuro di Tina Cipollari a Uomini e Donne. Alla domanda del giornalista che gli ha chiesto se possa concretizzarsi l’ipotesi di vedere Tina come una dama del trono over, Kikò che conosce bene Tina e con la quale ha formato una famiglia con la nascita di tre figli, ha risposto: “Non ne so nulla. Ma se Tina decidesse di farlo, sarei il suo primo fan…”.

L’ex marito della Cipollari, immaginando l’eventuale presenza di Tina sul trono, non nasconde che sarebbe super divertente per il pubblico: “Mi ucciderei dalle risate per come farebbe impazzire i corteggiatori…”.

