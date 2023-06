Tina Cipollari: “Federico Nicotera e Carola Carpanelli in crisi? Che notizia…”/ La stoccata via social

Federico Nicotera e Carola Carpanelli ai ferri corti? Tina Cipollari sarcastica: “Che notizia!”

Tina Cipollari è sempre molto attenta alle evoluzioni sentimentali delle coppie nate a Uomini e Donne. E nel caso di Federico Nicotera e Carola Carpanelli, alle prese con un momento di crisi profonda, non ci ha pensato due volte a commentare e a dire la sua. Tina Cipollari, infatti, ha sempre espresso perplessità sulla coppia nata nel dating show di Canale 5 e non è affatto sorpresa che ora, Federico e Carola, stiano attraversando una fase di down.

Tina Cipollari commenta la crisi tra Federico e Carola dopo Uomini e Donne/ La stoccata social: "Che notizia"

Così, sul proprio profilo social, la famosa opinionista ha confermato quel che ha sempre pensato sulla coppia, con un commento inequivocabile. “Crisi? Ma davvero! Non me l’aspettavo! Che notizia!“, ha tuonato sarcastica la Cipollari. La coppia, nata appunto nel dating show di Maria De Filippi, nei giorni scorsi ha ammesso di attraversare una fase complessa e indecifrabile del loro rapporto.

Federico Nicotera e Carola Carpanelli, una crisi senza via di uscita?

A lanciare l’allarme sulla storia d’amore tra Nicotera e la Carpanelli era stata proprio l’ex corteggiatrice che su Instagram aveva chiesto di rispettare la privacy di entrambi, dato che “il momento è particolare e difficile”. Anche il fidanzato Federico, poi, ha fatto da eco alle sue parole, esprimendo dispiacere per la strada impervia intrapresa dalla coppia.

“Con Carola stiamo attraversando un periodo un po’ così. Un periodo un po’ difficile. So che essendo usciti da un programma come quello da cui siamo usciti noi, vi aspettate che comunque viviamo tutto questo con voi, che ne parliamo, eccetera” , le sue parole. “Spero che capiate il momento e anche l’eventuale assenza dai social, ecco o comunque se mi avete visto un po’ strano. Vi ringrazio per la comprensione, per il fatto che comunque ci state vicini. Vi mando un bacio”, ha poi concluso.

