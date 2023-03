Tina Cipollari, appello a Maria a Uomini e Donne/ “Ti giuro che non torno più se…”

Tina Cipollari, la richiesta a Maria De Filippi

Tina Cipollari scatenata a Uomini e Donne. La fine della frequentazione tra Gemma Galgani e Silvio ha portano nuovamente a galla le antipatie tra la bionda opinionista e la dama di Torino. Tina è convinta che Gemma non abbia mai avuto un interesse per Silvio e di aver cercato una scusa per non avere con il cavaliere incontri intimi e non andare oltre. Tina, in particolare, ricorda come in passato Gemma non abbia mai avuto problemi ad avere incontri passionali con gli uomini che ha frequentato da quando partecipa alla trasmissione e così si rivolge direttamente

“Non ti sei mai scandalizzata di nulla e ti hanno fatto proposte ancora più indecenti. La verità è che a te quel signore non non ti è mai piaciuto”, sbotta Tina. “Io sto raccontando solo quello che hai fatto tu in studio”, aggiunge ancora la Cipollari. “Sei una bugiarda. Continui a dare un’immagine di me che non è quella. Chiedimi scusa”, dice Gemma in lacrime. Tina, poi, per mostrare la propria verità, rivolge un appello a Maria De Filippi.

La promessa di Tina Cipollari a Maria De Filippi

Tina Cipollari chiede a Maria De Filippi di montare un video con tutti i momenti passionali vissuti da Gemma Galgani in studio. “Voglio almeno il filmato di un’ora con tutti i momenti di Gemma, compresi il car wash e la sfilata in vestaglia che ha fatto l’altra volta”, ha detto Tina. “Ti giuro che se nella prossima puntata non dedichiamo almeno un’ora a tutto questo non torna più”, aggiunge la bionda opinionista.

Maria De Filippi che dedicare un’ora al passato di Gemma a Uomini e Donne è eccessivo, ma Tina insiste e pretende almeno di avere un filmato. La redazione di Uomini e Donne accontenterà l’opinionista?

