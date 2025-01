Tina Cipollari, al via con le sue esterne a Uomini e Donne: paparazzata con un corteggiatore

Ciò che si vociferava ormai da anni è diventato realtà: Tina Cipollari è la nuova tronista di Uomini e Donne e ha già iniziato a fare la conoscenza dei suoi corteggiatori. Stando, infatti, alle ultime segnalazioni, dopo aver registrato il promo del suo trono a Roma, in piazza della Repubblica, la vamp e storica opinionista del dating show è stata paparazzata durante una sua esterna. “Tina sta facendo un’esterna a Roma con uno dei suoi corteggiatori”, è la segnalazione che un utente ha inviato a Lorenzo Pugnaloni, da lui poi condivisa sul suo profilo Instagram.

Tina Cipollari: "Separazione da Kikò Nalli? Scelta condivisa"/ "Anche oggi abbiamo un ottimo rapporto"

Ciò significa che Tina Cipollari ha già adocchiato qualcuno tra gli uomini che si sono presentati per lei che può piacerle. Motivo per il quale, lo ha scelto per un primo incontro fuori dallo studio di Uomini e Donne. Ma come sarà andato questo primo appuntamento? Quello lo scopriremo soltanto durante la messa in onda della puntata.

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 28 gennaio 2025/ Pronto a partire il Trono di Tina Cipollari

“Voglio un uomo che possa diventare mio marito”

Di certo, Tina ha le idee piuttosto chiare sull’uomo che desidera al suo fianco. “Deve arrivare un uomo che mi incuriosisca, che mi piaccia. – ha infatti ammesso in una recente intervista, rilasciata dopo l’annuncio del suo trono a Uomini e Donne – Non ho un prototipo. Ovviamente sarà un uomo maturo.” ha poi chiarito. Per l’età non si è sbilanciata, ammettendo tuttavia di non voler uomini troppo giovani, anche perché cerca una persona che sia disposta ad impegnarsi totalmente e a diventare, magari un giorno, suo marito. “Non cerco uno che mi mantenga ma voglio evitare lo spiantato, ne girano centinaia anche travestiti da ricchi”, ha inoltre chiarito nel corso della sua intervista. Riuscirà a trovare la sua dolce metà (ancora una volta) nel dating show di Maria De Filippi?