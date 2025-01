Tina Cipollari e il trono a Uomini e donne: ecco perché ha accettato

Tina Cipollari comincia ufficialmente oggi, mercoledì 29 gennaio 2028, l’inizio della sua avventura sul trono di Uomini e Donne. Da anni in trasmissione come opinionista, Tina, single da tempo, ha deciso di sfruttare le telecamere del programma di Maria De Filippi per provare a cercare un uomo con cui costruire una storia. Tina, infatti, ha raccontato che è arrivato il momento di trovare un compagno con cui trascorrere le sue giornate provando a godersi la vita.

Dopo la fine del matrimonio con Kikò Nalli con cui ha avuto tre figli, Tina ha avuto un’altra relazione che, però, è finita e, ad oggi, ammette di essersi “stufata di stare da sola”. Tina, inoltre, ha le idee chiare sull’uomo che vuole e che vorrebbe incontrare nella sua avventura da tronista. La Cipollari, infatti, non si nasconde e ammette di volere accanto un uomo benestante.

Tina Cipollari: ecco cosa cerca in un uomo

Senza giri di parole, Tina Cipollari spiega di volere accanto un uomo che non abbia bisogno di essere mantenuto da lei. “Non dico il miliardario, ma è chiaro che non deve arrivare uno spiantato, uno che pensa che lo mantenga io. Allora ‘ciaone‘”, ha detto la bionda opinionista che continua a ricoprire anche questo ruolo.

Per Tina, dunque, nelle prossime puntate di Uomini e Donne, arriveranno diversi corteggiatori che proveranno a conquistarla. Tina, esattamente come Francesca Sorrentino e Gianmarco Steri, comincerà anche a fare le esterne sperando di poter costruire un rapporto che le permette di credere nuovamente nell’amore. “Se arriva quello giusto, matrimonio con rito civile, niente abito bianco, mi sono già sposata in chiesa. E poi inizierà la mia nuova vita con quest’uomo. Meglio vedovo o divorziato, pur con diversi divorzi alle spalle. Sarà importante che, se ci sono figli, siano ben sistemati”, ha detto ai microfoni di Chi.

