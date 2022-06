Tina Cipollari delusa da Katia Ricciarelli “Speriamo non ci ripensi”/ Ecco perchè

Katia Riccirelli nell’ultimo periodo è stata al centro di tanti rumors che la vedevano come opinionista nella nuova edizione del Grande Fratello Vip e successivamente come concorrente a “Tale e quale show”. Nelle ultime ore la cantante è intervenuta per smentire ogni voce sulla sua partecipazione ad entrambi i programmi.

Katia Ricciarelli: concorrente Tale e quale show o opinionista GFVip?/ Lei svela...

Durante un’intervista al settimanale Mio la cantante ha spiegato perchè non parteciperà al programma di Carlo Conti: “Non ho più vent’anni per potermi permettere di fare progetti così lunghi. Il tempo passa inesorabile. Non me la sono sentita”. mentre sulla sua partecipazione come opinionista al Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini aveva smentito ogni possibilità di vedere Katia Ricciarelli in studio rispondendo ad una sua fan: “Katia non sarà tra le prossime opinioniste del programma. Si leggono tante cose anche sul cast e spesso sono tutti nomi di fantasia”.

Tina Cipollari al veleno con Katia Ricciarelli

L’account Instagram di Trashtvstellare ha raccontato le vicende di Katia Ricciarelli e tra i tanti commenti ne è apparso uno di Tina Cipollari, che non ha un buon rapporto con la cantante per via del loro litigio avvenuto in diretta televisiva. L’opinionista di Uomini e Donne ha commentato: “Spero non ci ripensi”.

Il commento di Tina Cipollari non si è fermato lì e ha continuato: “Meno male che non è interessata” il suo commento è stato ornato da emoticon di faccine che ridono con le lacrime e le mani giunte in preghiera nella speranza che la donna il prossimo anno si mantenga lontana dagli schermi televisivi.

