Tina Cipollari/ Dice no alla bilancia e attacca Gemma: “Sei rifatta!”(Uomini e donne)

TINA CIPOLLARI DICE NO ALLA BILANCIA A UOMINI E DONNE

Uomini e donne torna in scena e ormai non può fare e mano di partire dalle due bionde del trono over. L’appuntamento con le dinamiche di dame e cavalieri si aprirà con Tina Cipollari alle prese con una nuova pesata, visto che non la fa da un po’. Ecco cosa scrivono le preziose anticipazioni del VicoloDelleNews a tal proposito: “Cercano di metterla alle strette ma alla fine riesce a non pesarsi, o meglio lo fa da seduta quindi di poca utilità”. Poi si passa a Gemma Galgani, con il consueto battibecco tra le due. La dama torinese la scorsa volta ha chiuso con Marcello e quindi mandano il suo video sfogo dopo la fine della puntata tra lacrime e paura di rimanere sola e ancora una volta Gemma non si tira indietro quando arriva il momento di attaccare Tina che ricambia accusandola di voler scegliere uomini sempre più giovani di lei e di essere cambiata tanto nel corso degli anni tra punturine e ritocchini.

TINA CIPOLLARI ATTACCA GEMMA GALGANI: “SEI RIFATTA!”

A tal proposito, Gemma Galgani ha negato con forza di essersi fatta qualsiasi punturina e oggi assisteremo alla lite nella nuova puntata di Uomini e donne visto che la Cipollari a quel punto, “risponde” facendo vedere alcune immagini delle sue prime volte in studio. Ancora una volta toccherà alla dama fare chiarezza spiegando che non si tratta di video e foto delle sue prime volte in trasmissione e così chiede di vedere anche quelle: “Nel frattempo il pubblico si schiera a favore della Galgani confermando che non c’è tutta questa differenza da come era a com’è oggi”. Vedendo i filmati che la riguardavano però, la Galgani avrà un momento di commozione: “perché ricorda i momenti passati e le amiche che c’erano all’epoca e ora non sono più presenti”. Come reagirà Tina Cipollari a quel punto?

