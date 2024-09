Tina Cipollari e Gemma Galgani: show a Uomini e Donne

Tina Cipollari e Gemma Galgani tornano a fare lo show nello studio di Uomini e Donne. Tutto è accaduto nella registrazione del 12 settembre 2024 che, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, hanno animato lo studio con una discussione come ai vecchi tempi. Il botta e risposta tra la bionda opinionista e la dama di Torino è iniziato come un gioco con Tina che ha ironizzato su Gemma anche se i motivi non sono ben chiari. Tuttavia, come spiega Lorenzo Pugnaloni, la motivazione della discussione tra le due rivali non è chiaro e per scoprirlo sarà necessario aspettare la messa in onda della puntata.

Gemma Galgani, tuttavia, è stata protagonista anche di un altro momento della registrazione con il confronto con Raffaele, il cavaliere che sta conoscendo e, anche in quest’occasione, non è mancato l’intervento della Cipollari.

Gemma Galgani e Raffaele: l’opinione di Tina Cipollari

Gemma Galgani, dopo aver chiuso la conoscenza con Valerio, nella scorsa puntata, ha scelto di conoscere meglio Raffaele, il cavaliere che era sceso per lei nel 2017 senza successo e che, quest’anno, aveva provato a corteggiare Barbara De Santi. Gemma, al centro dello studio, ha raccontato di essere entusiasta della conoscenza con Raffaele che, a sua volta, decide di restare portando avanti la conoscenza.

Una dichiarazione, quella della dama di Torino, che naturalmente scatena l’intervento di Tina Cipollari, sempre pronta a commentare le vicende sentimentali della dama di Torino che continua a credere nel grande amore., Raffaele, dunque, sarà quello giusto?