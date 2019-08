Tina Cipollari e il fidanzato Vincenzo Ferrara/ “Non mi sentivo così bene da tempo”

Tina Cipollari esce allo scoperto con il suo nuovo fidanzato. In vacanza in Spagna, l’opinionista di Uomini e Donne si è scambiata baci e tenerezze con il suo uomo. Lui si chiama Vincenzo Ferrara e, stando a quanto riportato da DiPiùTv, ha 50 anni e un ristorante a Firenze. Ed è proprio lì che Tina Cipollari lo ha conosciuto un anno fa. «Era da tempo che non mi sentivo così bene», starebbe ripetendo lei agli amici, riferisce il settimanale. E quindi si gode le vacanze a Ibiza, rispondendo a distanza all’ex marito, Kikò Nalli, che si è fidanzato con Ambra Lombardo nell’ultima edizione del Grande Fratello. Lui non perde occasione per farsi vedere con la fidanzata, anche se non sono mancati momenti complicati nella loro relazione. E così ora fa Tina Cipollari, paparazzata insieme al fidanzato. In attesa di rivederla a Uomini e Donne, che tornerà su Canale 5 il 16 settembre, la frecciatina la manda all’ex marito. Poi sarà il turno di tronisti e corteggiatori…

TINA CIPOLLARI E IL FIDANZATO VINCENZO FERRARA IN VACANZA INSIEME

Meta d’eccellenza per le vacanze dei vip, Ibiza è stata anche la meta scelta da Tina Cipollari e il fidanzato Vincenzo Ferrara. L’opinionista di Uomini e Donne non ha rinunciato alla stravaganza neppure in aeroporto, infatti si è presentata lì con bandana floreale e larghi occhiali da sole prima di imbarcarsi al gate. Con lei anche un’altra ragazza, forse un’amica della coppia. La storia d’amore tra Tina Cipollari e il fidanzato Vincenzo Ferrara stanno insieme da circa un anno. Hanno ufficializzato la relazione qualche mese dopo l’addio della donna all’ex marito Kikò Nalli, da cui ha avuto tre figli, Mattias, Francesco e Gianluca. Estraneo al mondo dello spettacolo, il compagno ha tre anni in meno di lei ed è il proprietario della nota Osteria del Porcellino a Firenze. Kikò comunque ha “approvato” il fidanzato dell’ex moglie: «Lo conosco poco. Ma quanto basta per sapere che lei è in ottime mani. Tina è una donna intelligente».

