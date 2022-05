Tina Cipollari e Pinuccia, rissa sfiorata a Uomini e Donne/ Un gesto della dama…

Tina Cipollari e Pinuccia, lite e rissa sfiorata a Uomini e Donne

Rissa sfiorata a Uomini e Donne tra Tina Cipollari e Pinuccia che, nel corso della puntata del 26 maggio, hanno avuto un’accesa discussione. Tutto è stato scatenato dal viaggio che la signora Pinuccia ha fatto con Alessandro a Lecce. Un viaggio che, secondo Tina, è stato quello di due amici e non di una coppia come vorrebbe la signora Pinuccia.

“Se tu parli d’amicizia e lei dopo sette mesi parla di amore e di coppia, non siete d’accordo. Voi non siete una coppia e non definiamo quel viaggio una luna di miele. Non era un’esperienza per capire se stavate bene insieme. Non è vero che è contenta. Sembra un leone inferocito, ora ditemi dove la vedere la felicità sul volto di questa donna? È arrabbiatissima perché era partita con delle aspettative”, ha detto Tina senza giri di parole smentita, però, poco dopo da Alessandro il quale ha ribadito il proprio affetto per Pinuccia. Lo scontro, però, non è finito qui.

La reazione di Pinuccia contro Tina Cipollari

Pinuccia, dopo essere stata in silenzio ad ascoltare, ha poi perso la pazienza replicando duramente alla Cipollari. “Ma quale arrabbiata, abbiamo passato giorni bellissimi. Tina non vuole vedere le coppie felici. Maria ma si può sopportare una donna così? Cerca di essere educata con le persone. Sei una donna pesante , questa è la trasmissione dell’amore o della cattiveria? Ho 80 anni vergogna! Questa donna qui semina zizzania. Che donna pesante ragazzi miei. Questa è gelosa che mi hanno portato… sei cattiva e anche acida“.

Per cercare di calmare gli animi, Maria De Filippi ha così proposto a Pinuccia di ballare con Alessandro. Dopo aver accettato ed essersi alzata, la signora Pinuccia è andata verso Tina che si è allontanata per evitare di far degenerare la situazione.

