Tina Cipollari lascia Uomini e Donne?/ Il motivo delle ultime assenze e la verità…

Tina Cipollari, perchè è stata assente nelle ultime puntate

Tina Cipollari è tornata nello studio di Uomini e donne per la puntata trasmessa oggi, giovedì 26 maggio, che ha visto Ida Platano e Riccardo Guarnieri al centro dello studio per raccontare i dettagli della cena che ha portato i due a scontrarsi duramente. Tina Cipollari è tornata così in studio attaccando Riccardo che, con il suo atteggiamento, avrebbe illuso Ida. La Cipollari ha potuto così assistere ad un botta e risposta duro tra la dama e il cavaliere del trono over di Uomini e donne mentre, nella scorsa puntata, non aveva assistito alla richiesta di Riccardo di uscire a cena. La bionda opinionista, infatti, è stata assente nelle prime puntate della settimana saltando anche la sfilata maschile.

Qual è stato il motivo per il quale Tina non ha potuto partecipare alle registrazioni delle scorse puntate? Secondo quanto scrive Gossip e Tv, pare che l’assenza della bionda opinionista sia stata dovuta a degli impegni personali.

Il futuro di Tina Cipollari a Uomini e Donne

La stagione di Uomini e Donne in corso si concluderà tra pochi giorni. Il programma di Maria De Filippi tornerà in onda a settembre con una nuova stagione e tanti nuovi protagonisti, ma Tina Cipollari ci sarà? La risposta a tale domanda appare quasi scontata. La presenza della bionda opinionista crea dinamiche e movimenta tutte le puntate al punto che la sua assenza nelle scorse puntate ha scatenato le lamentele del pubblico che avrebbero voluto Tina in studio sia in occasione del riavvicinamento di Ida e Riccardo che della sfilata maschile.

Nessuna sorpresa, dunque, sul futuro di Tina che tornerà a commentare la ricerca dell’amore dei nuovi tronisti, ma soprattutto, le vicende sentimentali delle dame e dei cavalieri del trono over.

