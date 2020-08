Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara/ Crisi? Coppia felice insieme ai figli della vamp!

Ma quale crisi, quale riavvicinamento a Kikò Nalli? Tina Cipollari è felice e contenta al fianco del suo Vincenzo Ferrara. Il ristoratore fiorentino che ha rubato il cuore di Tina Cipollari continua ad essere una delle sue priorità. Dopo la furia social che l’ha vista protagonista nei giorni scorsi (al grido di “Queste fake news illudono e destabilizzano solamente i miei ragazzi. Vergognatevi!”) contro i sedicenti giornalisti che annunciavano una crisi con il suo fidanzato e un riavvicinamento al padre dei suoi ragazzi, è il settimanale Nuovo a rimettere al proprio posto i pezzi del puzzle confermando che tra loro non c’è maretta, anzi. Vincenzo Ferrara e Tina Cipollari sono stati immortalati in alcuni scatti presenti sull’ultimo numero del settimanale Nuovo che li mostrano affiatati durante un pranzo a Firenze. Non solo i due sono apparsi complici e sorridenti come sempre, ma non erano nemmeno soli ma in compagnia dei tre figli che la vamp ha avuto dal marito Kikò Nalli.

TINA CIPOLLARI E VINCENZO FERRARA SCACCIANO VIA LE VOCI DI UNA CRISI

In particolare, nelle foto, Vincenzo Ferrara abbraccia uno dei figli di Tina e sorride agli altri due, interessato alla conversazione, smentendo di fatto che tra loro ci siano problemi. I due non solo sono felici insieme ma ormai sono riusciti a costruire un perfetto equilibrio anche in presenza dei figli dell’opinionista di Uomini e donne che, di fatto, non ha lasciato il suo promesso sposo. Lo stesso Kikò Nalli aveva rimandato al mittente le voci di un riavvicinamento a Tina in senso romantico confermando che il loro rapporto è splendido proprio perché a tenerli insieme sono i loro tre figli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA