Tina Cipollari ha lasciato Vincenzo per Kikò Nalli?/ Rumors sulla presunta rottura..

Ma volete scommettere che il gossip dell’estate non è quello sul presunto, più volte smentito, triangolo amoroso tra Belen, Stefano e Alessia Marcuzzi? Da dietro le quinte, ad un passo dalla metà di questa calda e atipica estate, ecco venir fuori lei, la dea di Uomini e donne, la protagonista d’eccellenza del programma di Maria De Filippi, l’amata Tina Cipollari. Proprio colei che aveva ritrovato l’equilibrio e l’amore al fianco del bel Vincenzo e che sembrava ad un passo dalle nozze con cui avrebbe segnato la seconda parte della sua vita. Secondo quanto avrebbe rivelato un’amica di Tina Cipollari al magazine DiPiù sembra che la relazione tra Tina e Vincenzo Ferrara sia finita e che i motivi sarebbero stati due: la lontananza (difficile da conciliare per le attività di lui e la famiglia di lei) e Kikò Nalli.

TINA CIPOLLARI HA LASCIATO VINCENZO FERRARA PER KIKO’ NALLI?

A quanto pare proprio il ritorno a single dell’ex marito avrebbe spinto i due a riavvicinarsi passando nuovamente del tempo insieme alla loro famiglia e questo avrebbe dato vita ad un po’ di maretta. Secondo le fonti del magazine, il riavvicinamento ci sarebbe stato in seguito all’aggressione di Kikò lo scorso inverno e proprio questo avrebbe messo dei dubbi in testa a Tina e un po’ di gelosia nel cuore del suo Vincenzo. Ma sarà tutto vero? Una fonte bene informata lascia intendere che la vamp e il suo ex marito non siano tornati insieme “Si vogliono molto bene come è giusto che sia perché sono ex. Punto”. Sui social non c’è ancora nessuna traccia di tutto questo, arriverà nelle prossime ore come conferma o smentita alle parole del settimanale.



