Tina Cipollari, esterna con Ivan a Uomini e Donne/ “Io chiudo qua perchè non esiste…”

Tina Cipollari e Ivan: esterna a Uomini e Donne

Colpo di scena nella puntata di Uomini e Donne del 20 febbraio. Tutto parte con Ivan che, al centro dello studio, si confronta con Desdemona e un’altra dama. Maria De Filippi, prima di lasciare la parola ad Ivan e alle altre dame, manda in onda un filmato registrato nel dopo puntata in cui Ivan ha dichiarato il proprio interesse per Tina. La Cipollari spiega di ave apprezzato le sue parole e di aver mostrato imbarazzo solo perchè non se lo aspettava.

I due, poi, si sono visti per un aperitivo scambiandosi anche il numero di telefono. In studio, però, Tina scopre che Ivan, oltre a fare l’aperitivo con lei, sarebbe dovuto uscire anche con altre dame e decide di chiudere immediatamente. “Io chiudo qua perchè non esiste che un uomo che dichiara di essere interessato a me frequenti altre donne”, sbotta la bionda opinionista.

Maria De Filippi difende Tina Cipollari a Uomini e Donne

Maria De Filippi, dopo aver ascoltato lo sfogo di Tina Cipollari, difende la bionda opinionista spiegando che, nel momento in cui lei accetta di lasciare il numero di telefono ad un uomo, non essendo una dama del parterre, si aspetta di non essere trattata come una conoscenza pretendendo, di conseguenza, l’esclusiva.

Tina ribadisce il proprio punto di vista spiegando di non voler assolutamente tornare sull’argomento. “Io giudico i fatti e non le parole”, sbotta la Cipollari che conferma di non aver gradito l’atteggiamento del cavaliere che continuerà, così, a conoscere altre dame del parterre.

