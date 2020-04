Tina Cipollari fa piangere Gemma Galgani/ Uomini e Donne: “illusa, sono truffatori..”

Pubblicità

Tina Cipollari si scaglia contro Gemma Galgani e fa piangere la dama di Torino. Accade tutto al termine dell’ultima puntata settimanale di Uomini e Donne. Dopo aver assitito al ballo sensuale che Gemma ha fatto per Cuore di Poeta, la bionda opinionista si è scagliata contro la dama, rea di mettersi in mostra per uomini che neanche conosce. “Sei proprio un’illusa. Sei peggiorata, ma come puoi credere alle parole che ti scrivono? Ma se non hai avuto fortuna quando hai avuto modo di conoscere le persone che si sono presentati lì in studio, ma come puoi credere che questi uomini siano interessati a te? Perchè questi uomini non si sono mai interessati a te e si fanno vivi solo adesso tramite il computer?”, chiede Tina Cipollari che non crede affatto all’interesse di questi cavalieri per la Galgani.

TINA CIPOLLARI FA PIANGERE GEMMA GALGANI

Gemma Galgani non ha alcuna intenzione di farsi scoraggiare da Tina Cipollari. La dama di Torino continua a credere fortemente nell’amore così come Cuore di Poeta che rivolge una parola alla bionda opinionista. “Perchè non credi nell’amore?”. “Io credo nell’amore” – risponde la Cipollari – “ma non credo a questi truffatori, ma si può credere a quello che hanno scritto? Ma dai”, aggiunge ancora Tina. “Perchè questi uomini non si sono fatti vivi prima?”, chiede ancora Tina. “A te da fastidio che ci siano persone interessate a me. L’amore non ha età e non ha scadenza”, replica la dama di Torino. “Ma come presentazione ti puoi mettere a ballare Nove e settimane e mezzo? Ma chi ti può prendere in considerazione? Solo qualche maniaco”, dice Tina mentre Maria De Filippi assicura che tutti i corteggiatori sono stati controllati. Di fronte all’attacco della bionda opinionista, Gemma non trattiene le lacrime.



