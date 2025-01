Tina Cipollari è uno dei personaggi più esplosivi della tv italiana. Tutti la vorrebbero, ma lei è fedele a Maria De Filippi che le ha dato un presente sicuro dove può praticamente fare quello che vuole: dai gavettoni ai balli con i corteggiatori di Gemma, non si è mai fatta mancare nulla. Nella stagione attualmente in onda di Uomini e Donne, Tina ricopre il doppio ruolo di opinionista e tronista. Ha partecipato anche a Pechino Express dove anche in quel frangente si è fatta riconoscere andando su tutte le furie con un vip in particolare.

Alessandro Tenace è uno dei membri del duo TheShow che ospite del podcast Gurulandia ha svelato un retroscena proprio sull’opinionista di Uomini e Donne conosciuta durante la comune partecipazione a Pechino. Da quell’episodio sono trascorsi anni, ma solo adesso Alessandro Tenace ha raccontato ciò che le telecamere del reality non hanno mai svelato.

Tina Cipollari, il commento di Alessandro Tenace: “Mi ritenevo superiore a lei”

Le rivelazioni di Alessandro Tenace del duo comico TheShow su Tina Cipollari non si fermano qui. Durante Pechino Express, tra i due, non sono mancati momenti di tensione come ha raccontato lui stesso durante il podcast Gurulandia: “Durante uno spostamento a telecamere spente, eravamo insieme a un’altra coppia, e stavamo scherzando. Ad un certo punto mi è scappata una bestemmia tonante, urlata ad alta voce…E Tina Cipollari mi ha fatto un cu** così…”, ha detto scendendo nel dettaglio.

Alessandro Tenace ha aggiunto che, all’epoca, per rispetto, ha preferito non rispondere perché “mi ritenevo una persona superiore a Tina Cipollari sia dal punto di vista intellettuale che dal punto di vista morale…”. Infine, ha scelto di restare in silenzio per non litigare anche perché “neanche mi stavano pagando per farlo!”.

