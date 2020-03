Tina Cipollari: “Gemma Galgani finta”/ Uomini e Donne: “non potremmo mai…”

Tina Cipollari punzecchia Gemma Galgani. La bionda opinionista di Uomini e Donne non riesce a trovare nella dama di Torino del trono over delle qualità per cambiare opinione. Tina, infatti, è convinta che Gemma sia finta e che non cerchi davvero l’amore che, a detta della Cipollari, non è quello di cui parla la Galgani. “Vedo Gemma finta. È una donna che non agisce in maniera spontanea ma in modo calcolato” – ha detto in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine. Secondo la Cipollari, inoltre, tra lei e Gemma non nascerà mai un’amicizia. “Ci conosciamo mo abbastanza e non potremmo mai andare d’accordo anche in un altro contesto. lo sono una donna spontanea, sincera, autentica, lei non ha una sua vera personalità. È brava poi a nascondere e rimpasta re tutto. È una grande oratrice, ma ci casca solo chi non la conosce. Amiche mai, siamo due persone differenti. Non vorrei mai un’amica finta come Gemma”, aggiunge.

Tina Cipollari: “Gemma Galgani non troverà mai l’amore a Uomini e Donne”

Gemma Galgani riuscirà a trovare l’amore tra i pretendenti che continuano a chiamare la redazione di Uomini e Donne per lei? Secondo Tina Cipollari, no. La bionda opinionista, infatti, è convinta che la Galgani non riuscirà mai a trovare un uomo con cui lasciare la trasmissione di Maria De Filippi. “È impossibile che Gemma trovi l’amore là dentro, perché cerca cose impossibili. Non essendo avvenente, non può pretendere di avere accanto un uomo più giovane di lei. Lei vorrebbe un quarantacinquenne o cinquantenne aitante. Ma è difficile che questo possa accadere. Fosse un’ereditiera… Ma Gemma fa un lavoro normalissimo! Non è che uno si mette vicino a lei e svolta la sua vita. Per me è difficilissimo che trovi un uomo là dentro“, dice Tina al magazine di Uomini e Donne. La Cipollari, così, consiglia alla Galgani di “fare i conti con la sua età e cercare un uomo di non meno di settantacinque-ottant’anni con cui condividere serate tra quille, non di passione. Il mio consiglio è quello di cercare un’altra tipologia di uomo, oppure di arrendersi”.

