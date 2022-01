Tina Cipollari, Gianni Sperti “Auguri Befana”/ Replica “Ti ho portato 10kg di ovatta per le mutande”

Uomini e Donne, tornerà in onda con le nuove puntate, solo lunedì 10 gennaio. In attesa del ritorno in studio, continuano ad arrivare notizie sui protagonisti. Se Angela Paone e Antonio Stellacci si sono sposati dopo pochi mesi, Gemma Galgani tornerà in trasmissione per cercare l’amore e per dare vita a nuovi siparietti con Tina Cipollari. La bionda opinionista che con Gemma Galgani non riesce a trovare un punto d’incontro discutendo in ogni puntata, ma anche dando vita a simpatici siparietti, in attesa di ritrovare Gemma, sui social, ha dato vita ad un botta e risposta ironico con Gianni Sperti.

Tra i due opinionisti di Uomini e Donne c’è un grande rapporto d’amicizia. Come due buoni amici, i due litigano, fanno pace e si stuzzicano simpaticamente come è accaduto il giorno dell’Epifania. Sperti, infatti, ha deciso di fare pubblicamente gli auguri a Tina che ha puntualmente risposto.

Uomini e Donne, Gianni Sperti e Tina Cipollari si stuzzicano sui social

Gianni Sperti ha fatto gli auguri dell’Epifania a Tina Cipollari su whatsapp. L’opinionista di Uomini e Donne, però, ha reso tutto pubblico condividendo la conversazione sulle storie di Instagram. “Mi dispiace, sicuramente sarai stanca per la nottata che hai dovuto affrontare. Auguri Befana“, ha scritto Gianni.

La risposta di Tina Cipollari non si è fatta attendere: “Sì, mi sento tanto stanca, una nottata terribile. Guarda che sono passata anche da te, nella calza troverai dieci chili di ovatta per riempirti le mutande tutto l’anno, visto che la natura è stata poco generosa con te. Beccati questa”, è stata la risposta dell’opinionista.

