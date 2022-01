Angela Paone e Antonio Stellacci si sono sposati/ Dopo Uomini e Donne, arriva il sì!

Angela Paone e Antonio Stellacci si sono sposati. L’ex dama e l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, dopo essersi conosciuti nello studio del dating show di canale 5 lo scorso settembre, sono diventati marito e moglie. Ad annunciare le nozze era stata proprio la coppia tornando nello studio del programma di Maria De Filippi per condividere la propria felicità con la redazione, il resto del parterre e il pubblico in studio e a casa.

“Volevamo sposarsi di venerdì 17 perchè la prima volta che siamo usciti era un un venerdì 17″, aveva spiegato Antonio a Uomini e Donne. La coppia ha così mantenuto la promessa pronunciando il fatidico sì e concretizzando il sogno dei fiori d’arancio. Dopo aver vissuto alcune delusioni, nello studio di Uomini e Donne dove sono nati tanti amori che, nel tempo, sono stati coronati dal matrimonio e dalla nascita dei figli, anche Angela Paone ha vissuto la sua favola d’amore che la rende molto serena e felice.

Angela Paone e Antonio Stellacci sono marito e moglie dopo Uomini e Donne

Su Instagram, Angela Paone condivide alcune foto della sua splendida storia d’amore. Serena, sorridente, innamorata e felice, regala momenti di vita vera insieme ad Antonio. “Amare non è condividere lo stesso letto… È molto di più… È avere la felicità o la tragedia di un altro essere umano nelle tue mani”, scrive sotto una foto di coppia. “Si vive di attimi… Anche se fugaci, spero che siano autentici sempre. Siate folli, siate veri, siate felici” è invece il messaggio di Angela per il 2022.

Angela non ha ancora pubblicato tutte le foto del matrimonio, ma attraverso delle Instagram Stories, ha annunciato di aver pronunciato il fatidico sì. La coppia tornerà nello studio di Uomini e Donne per condividere il momento speciale che ha vissuto con Antonio?



