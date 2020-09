Tina Cipollari, il telefono squlla in diretta a Uomini e Donne/ Maria De Filippi…

Momento imbarazzante per Tina Cipollari a Uomini e Donne. Durante la puntata trasmessa il 24 settembre, la bionda opinionista è stata sorpresa dal suo cellulare che ha cominciato a squillare improvvisamente. Tutto è accaduto sotto lo sguardo di Maria De Filippi che, a sua volta, è stata spiazzato dal telefono che squillava. Normalmente, infatti, tutti i protagonisti di Uomini e Donne, quando entrano in studio per la registrazione della puntata, lasciano il cellulare in camerino. Tina, però, durante la registrazione della puntata trasmessa il 24 settembre, ha portato con sè in studio il cellulare non rendendosi conto di aver lasciato anche la suoneria. La reazione di Tina e di Maria De Filippi di fronte all’imprevisto è stata sorprendente.

TINA CIPOLLARI E IL TELEFONO A UOMINI E DONNE, MARIA DE FILIPPI: “RISPONDI”

Nonostante le puntate di Uomini e Donne siano registrate, nella puntata del 24 settembre, è andato comunque in onda il momento in cui il telefono di Tina Cipollari ha cominciato a squillare. Tutto è iniziato nel momento in cui al centro dello studio c’erano Gemma Galgani e Aurora per discutere con il cavaliere Biagio che sta conoscendo entrambe. Mentre commentava il nuovo triangolo amoroso di Uomini e Donne, Tina è stata spiazzata dal suo cellulare che ha cominciato a squillare. “Tina ma è il tuo telefono?“, ha chiesto Maria De Filippi. “Rispondi dai”, ha aggiunto poi la conduttrice mentre Tina controllava il mittente della telefonata. Un piccolo imprevisto che è stato gestito alla perfezione dalla conduttrice.



