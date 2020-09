Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, Uomini e Donne/ Scoppia la pace dopo la guerra?

Nuovo capitolo della storia tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli in arrivo nello studio di Uomini e Donne? Dall’inizio della nuova stagione, tra la dama di Torino e il cavaliere 26enne ci sono stati durissimi confronti nel corso dei quali non sono mancate reciproche accuse. Chiusa la frequentazione con Nicola, Gemma ha voltato pagina e sta ancora frequentando Paolo. Alla sua corte, inoltre, è arrivato anche Biagio, pronto a conoscerla davvero. Nicola, da parte sua, dopo aver provato a conoscere Valentina Autiero, sta conoscendo Veronica che, però, ha accettato di conoscere Moreno, il corteggiatore che assomiglia a Stefano De Martino. Dalle anticipazioni di Uomini e Donne, tuttavia, pare che Nicola farà un passo verso Gemma. Quel momento sarà mostrato nella puntata odierna di Uomini e Donne.

NICOLA VIVARELLI E GEMMA GALGANI: LE SCUSE A UOMINI E DONNE

Nicola Vivarelli pentito di essersi scagliato contro Gemma Galgani? Nelle scorse puntate di Uomini e Donne, il 26enne ha attaccato la dama accusandola di essere interessata solo alla trasmissione e alla popolarità. Parole dure che hanno colpito molto la dama di Torino che continua a discutere anche con Tina Cipollari. Come fanno sapere la anticipazioni del Vicolo delle News, però, qualcosa sta per cambiare nel rapporto tra Gemma e Nicola. Quest’ultimo, infatti, chiederà scusa alla dama di Torino. Come reagirà la Galgani? Le accetterà dando inizio ad una nuova fase del suo rapporto con il 26enne? Per il momento, però, non si sa se quel momento sarà mostrato nella puntata odierna della trasmissione di Maria De Filippi.



