Tina Cipollari: “Io e Vincenzo Ferrara tornati insieme? Ecco la verità”/ Poi parla dell’ex Kikò Nalli…

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara sono tornati insieme? L’opinionista di Uomini e Donne chiarisce

Tina Cipollari continua ad essere la regina indiscussa di Uomini e Donne. La storica opinionista è ormai un vero simbolo del dating show di Canale 5, che ha portato il pubblico, negli anni, ad interessarsi anche alla sua vita privata. Dopo il matrimonio con Kikò Nalli, conosciuto proprio a Uomini e Donne, Tina è tornata al centro del gossip per la relazione col ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara.

I due si sono lasciati qualche tempo dopo, per poi tornare al centro di nuove paparazzate che hanno portato a credere in un possibile ritorno di fiamma. Un’indiscrezione, questa, che nelle settimane successive non ha trovato smentita, ma che è stata ora chiarita proprio dalla Cipollari attraverso le pagine del settimanale Nuovo.

Tina Cipollari, come sono oggi i rapporti con l’ex marito Kikò Nalli

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara sono davvero tornati insieme? Ecco quanto ha raccontato l’opinionista di Uomini e Donne a Nuovo, come riporta Fanpage: “Ci siamo rivisti qualche mese fa: ero a Firenze e sono passata a trovarlo nel suo ristorante. Ci siamo voluti molto bene, ma oggi ci frequentiamo solo come amici”. Nessun ritorno di fiamma, dunque, tra Tina e il suo ex, che mantengono oggi un rapporto di amicizia. La Cipollari sarebbe anzi single.

Tina si è poi espressa anche su come sono i rapporti oggi con il suo ex marito Kikò Nalli, spiegando che è desiderio comune mantenere un legame rispettoso e armonioso per far star bene i figli: “Il rapporto armonioso che c’è tra noi due non può che fare bene ai nostri figli”, le parole dell’opinionista.

