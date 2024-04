Tina Cipollari, lite choc con Mario Cusitore a Uomini e Donne/ “Ti rode il cu*o quando…”

Tina Cipollari indaga sulla segnalazione su Mario Cusitore a Uomini e Donne

Lite senza esclusioni di colpi a Uomini e Donne tra Tina Cipollari e Mario Cusitore nel corso della puntata del 29 aprile. Tutto inizia con una domanda di Pierpaolo Siano che chiede ad Ida perché non sceglie Mario. “Fai sempre le stesse cose. Scegli Mario e vai via con lui”, dice Pierpaolo infastidito dalla decisione di Ida di ballare con Mario e non con lui. “Mi fanno ridere queste sceneggiate. Se non ci fossero state le segnalazioni, tu non entravi neanche nel parcheggio eprché l’avrei già portata via“, sbotta Mario Cusitore. Nella discussione tra i due corteggiatori interviene Tina Cipollari che torna sulla segnalazione del B&B.

“Io ho parlato con la signora e ha chiamato perché ha delle certezze. Mi ha giurato di averlo visto che usciva mentre dietro di lui c’era una ragazza bellissima con un tailleur nero ed era spagnola. La signora è certa di averli visti insieme“, spiega la bionda opinionista. “Ho pensato che lui, avendo il sospetto che qualcuno l’avesse visto, si è creato l’alibi”, aggiunge Tina che chiede di chiamare l’amica criminologa di Mario per chiederle della ragazza spagnola.

Tina Cipollari attacca Mario Cusitore a Uomini e Donne

Mario Cusitore accetta di chiamare l’amica spiegando di “voler uscire pulito da questa storia” ma Maria De Filippi chiede di rimandare il tutto alla fine della puntata. “Ma perché rimandare sempre?“, chiede ancora Tina. Mario spiega di dover chiedere il permesso all’amica prima di chiamarla, ma Tina non ci sta. “Non puoi chiamare tu e non devi dire che sei a Uomini e Donne. Poi avrai una chat con questa amica”, dice ancora Tina.

“Io a te non devo dimostrare niente”, sbotta poi il corteggiatore napoletano tornando al proprio posto. “Perché ti rode il cu* quando uno dice la verità. Ti fai il comodo tuo fuori e vieni a prendere in giro questa donna e se uno è limpido e pulito non ha nulla da nascondere. Stai dicendo delle grandissime bugie”, conclude Tina esortando, poi, Ida ad aprire gli occhi.

