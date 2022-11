TINA CIPOLLARI, LITE CON FRANCO A UOMINI E DONNE/ “Baccalà, prendi per cu*o…”

Tina Cipollari contro Franco del trono over

Tina Cipollari punta il dito contro Franco, il cavaliere che ha accettato il numero di telefono di Gemma Galgani uscendo con lei. Dopo aver ascoltato il racconto di Franco, Tina perde la pazienza e accusa il cavaliere di prendere in giro la dama di Torino, ma anche Stefania, l’altra dama che sta conoscendo.

“Sta prendendo per il cu*o sia Gemma che Stefania. Questo momento tra voi due e quel baccalà che sta là in mezzo non vale niente”, sbotta la Cipollari che non crede affatto all’interesse di Franco nei confronti di Gemma, ma anche di Stefania. “Vuoi allungare il brodo perché un’attrazione fisica è immediata. Se parliamo d’amore posso capire che nasca nel tempo, ma un’attrazione fisica è immediata. Stai mentendo e purtroppo trovi sempre la sogliola che abbocca” (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Tina Cipollari, nuove discussioni in studio a Uomini e Donne

Tina Cipollari è pronta a commentare tutto ciò che accade nello studio di Uomini e donne. La bionda opinionista non si risparmia e, dopo le discussioni avute nelle scorse puntate con Pinuccia, ma anche con Ida Platano e altri protagonisti del trono over, nella puntata di Uomini e donne in onda oggi, tornerà a discutere con qualche protagonista della trasmissione di Maria De Filippi. Secondo quanto fanno sapere le anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, Tina dovrebbe discutere animatamente con un cavaliere del trono over.

Nel mirino della Cipollari sarebbe finito Alessandro, un nuovo cavaliere del trono over che, con le sue parole, scatenerà la reazione di Tina, ma quale sarà il motivo del litigio?

Nel mirino di Tina Cipollari potrebbe finire anche Gemma Galgani. La dama di Torino sta conoscendo Franco, uno dei nuovi cavalieri del parterre del trono over a cui ha lasciato il numero di telefono. Una scelta che ha già fatto torcere il naso a Gemma che, oggi, potrebbe essere attaccata dalla bionda opinionista dopo il filmato della cena che si è concessa con il cavaliere.

Cosa accadrà tra Tina e alcuni dei protagonisti del trono over? La bionda opinionista discuterà anche con la signora Pinuccia con cui non riesce ad andare d’accordo? Lo scopriremo nel corso della nuova puntata del programma di Maria De Filippi.











