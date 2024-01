Tina Cipollari, lite con Beatriz a Uomini e Donne/ “Sei una lagna”: la corteggiatrice piange e…

Tina Cipollari contro Beatriz

Lacrime e parole dure nella puntata di Uomini e Donne del 16 gennaio tra Beatriz e Tina Cipollari. Tutto inizia dopo la messa in onda dell’esterna fatta dalla corteggiatrice con Brando durante la quale il tronista ha rifiutato di baciarla. In studio, Beatriz spiega di non essere rimasta male per il mancato bacio, ma per la situazione che è costretta a vivere. La corteggiatrice ribadisce di non sentirsi a proprio agio all’interno del programma e di non essere andata via, sopportando anche le sue esterne e i suoi baci con Raffaella, solo per il grande interesse che prova per lui. L’atteggiamento di Beatriz scatena così la reazione di Tina Cipollari.

Tina Cipollari, lite con Federico a Uomini e Donne/ "Vai a sederti, sei una donna patetica..."

Maria De Filippi, notando l’espressione del viso della bionda opinionista, le chiede di commentare e Tina non si trattiene esprimendo tutto ciò che pensa di Beatriz. “Io vedo Brando che ha voglia di ricucire mentre lei non va mai avanti, rimane ancorata alle brutte situazioni ma scavalca, vai avanti. Queste cose me le aspetto da una donna matura, ma da una ragazza giovane no. Ma cosa ti hanno fatto? Ma hai 20 anni”, sbotta Tina.

Kikò Nalli, e Matias, Francesco e Gianluca, ex e figli Tina Cipollari/ "Tra noi un rapporto pacifico"

La reazione in lacrime di Beatriz

Le parole di Tina Cipollari non lasciano indifferente Beatriz. “Tu sai mi miei precedenti?”, ribatte trattenendo a stento le lacrime Beatriz. “Mi sembri una ragazza spigliata, che ha carattere e che nella vita se la sa cavare bene“, dice Tina mentre Beatriz non nasconde di essere in difficoltà. “Una signora che mi parla in questo modo e mi giudica mi mette a disagio“, spiega la corteggiatrice ma Tina non si ferma – “Hai un passato tragico e probabilmente lo hanno avuto milioni di persone che sono andate avanti. Se ti sei messa in gioco hai capito come ci si deve comportare. Non sei sola, questa storia la stai vivendo in un programma e devi competere con un’altra e tutte le volte rimuginare su queste cose dà fastidio. Se hai deciso di lottare lotta, fai la guerriera e non fare i capricci ogni volta. Tutte le volte sei una lagna, ma vai a quel paese”, sbotta Tina.

Tina Cipollari, lite con Federico a Uomini e Donne/ "Non mi piaci, mi vergognerei ad andare in giro..."

Poi la Cipollari si rivolge al tronista: “Brando spero che ti si d’aiuto per capire chi hai di fronte. Ricordati che questa è una iena. Questo carattere non è dovuto al passato perché il passato ti aiuta a migliorare, ad essere più comprensiva e invece lei è proprio una belva”, conclude Tina. “Ma che caz*o ne sai? Io non ce la faccio”, sbotta Beatriz che poi lascia lo studio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA