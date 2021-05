Tina Cipollari, lite con Biagio a Uomini e Donne/ “Vergognati, fai il playboy…”

Lite a Uomini e Donne tra Tina Cipollari e Biagio Di Maro. Dopo lo scontro tra il cavaliere del trono over e Sara Zilli, la bionda opinionista, non tollerando più le intromissioni di Biagio nella vita di Sara, si è scagliato contro il cavaliere, reo di aver mostrato nuovamente interesse nei confronti di Sara dopo averla vista al centro dello studio con un altro uomo. Biagio e Sara si sono frequentati per un periodo e il loro rapporto sembrava destinato a crescere. Tuttavia, Biagio ha deciso di chiudere non vedendo in Sara quella passione che cerca in una donna. Una decisione che la dama ha accettato cercando di voltare subito pagina. Sara ha così cominciato a frequentare Mauro scatenando la reazione di Biagio.

Scontro tra Tina Cipollari e Biagio di Maro: Sara non cambia idea

Tina Cipollari non crede affatto all’interesse di Biagio Di Maro nei confronti di Sara Zilli. “Vergognati. Fai il playboy alla tua età. Decidi di chiudere con Sara e poi, quando lei si siede al centro dello studio con un altro signore, improvvisamente mostri di nuovo il tuo interesse”, sbotta Tina. Biagio si difende mentre Sara ribadisce di non voler tornare indietro. “Per andare avanti devo chiudere un cerchio senza ripensamenti. Ho accettato la sua decisione e non torno indietro”, afferma Sara che è decisa a portare avanti la conoscenza con Mauro. Tina, dopo aver lasciato lo studio, continua ad osservare l’atteggiamento di Biagio non fidandosi di lui.

