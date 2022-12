Tina Cipollari, lite con Biagio Di Maro a Uomini e donne/ “Sempre lo stesso copione”

Tina Cipollari contro Biagio Di Maro

Tina Cipollari contro Biagio Di Maro. Dopo il momento dedicato a Gemma Galgani, Uomini e Donne torna in onda con Biagio Di Maro al centro dello studio. Nella scorsa puntata, Biagio aveva confessato di aver chiesto il numero di telefono di Paola dopo aver dormito con Silvia ricevendo, però, un rifiuto di Paola. Silvia che era interessata a Biagio, di fronte all’interesse del cavaliere per Paola, sbotta in studio. Al centro dello studio, Biagio racconta di aver ricevuto un messaggio in cui Silvia gli diceva di sentirsi libero e di non voler più portare avanti la frequentazione.

Il cavaliere, poi, racconta di una telefonata in cui i due provano a chiarire la situazione. Nel corso della telefonata, Silvia svela di aver lasciato il numero di telefono ad un’altra persona.

Tina Cipollari sbotta contro Biagio Di Maro

“Sempre le stesse cose, sempre le stesse parole. Nelle vecchie puntate facevi esattamente le stesse cose e chiudevi così con le signore. Almeno cambia qualcosa”, sbotta Tina Cipollari. “Non ti permettere”, replica duramente Biagio. Silvia, però, racconta di aver voluto solo provocare Biagio e di non voler riprendere una frequentazione.

Contro Biagio si scaglia anche Gianni Sperti che non condivide il suo atteggiamento con le donne. “Buffone”, attacca l’opinionista, In studio si scatena così una discussione infuocata. “Sei un buffone. Se ti avessi lasciato il numero di telefono non ti saresti seduto al centro dello studio per perdere tempo con Silvia”, ribatte ancora Paola.

