Tina Cipollari, lite con Elio Servo a Uomini e Donne/ Un mancato saluto e dei cannoli siciliani scatenano…

Lite a Uomini e donne nella nuova puntata in onda oggi, lunedì 18 settembre. Protagonista indiscussa del nuovo appuntamento con il dating show di canale 5, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, sarà Tina Cipollari. La bionda opinionista ha iniziato la nuova stagione con la solita energia, pronta a commentare tutto ciò che accade in studio e, durante la prima settimana di programmazione, non ha deluso le aspettative. Tina, infatti, si è già lasciata andare a commenti sul ritorno nel parterre femminile di Barbara De Santi, ma anche del cavaliere Silvio che, nella scorsa stagione era arrivato in trasmissione per corteggiare Silvio.

Nel parterre maschile, però, è anche tornato Elio con cui, nella scorsa stagione, Tina ha litigato anche pesantemente al punto da aver costretto Maria De Filippi ad intervenire. Proprio con Elio, oggi, Tina sarà la protagonista di un’altra discussione.

Scontro tra Elio e Tina Cipollari

Il motivo della discussione, come svelano le anticipazioni della puntata pubblicate da Lorenzo Pugnaloni, sarebbe un mancato saluto. Elio accuserebbe Tina di non aver ricambiato il suo saluto nella scorsa puntata. Da parte sua, la bionda opinionista arriverà in studio con dei cannoli siciliani da offrire al pubblico scatenando la reazione di Elio che, essendo intollerante ai latticini, vedrà in quel gesto una frecciatina.

Tra i due, così, si scatenerà una vera e proprio lite. Entrambi tireranno fuori anche gli episodi accaduti nella scorsa stagione dando vita alla prima, vera discussione tra i due della stagione.

