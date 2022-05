Tina Cipollari, lite con Fabio a Uomini e Donne/ “Sei un megalomane. Vai in giro…”

Tina Cipollari e Fabio Nava, nuova lite a Uomini e Donne

Non si placa l’antipatia tra Tina Cipollari e Fabio Nova. Dopo le discussioni che hanno animato le scorse puntate di Uomini e Donne, Tina e il nuovo cavaliere del trono over tornano a discutere nella puntata del dating show del 17 maggio. A scatenare tutto è l’argomento viaggi. “Io ho viaggiato in tutto il mondo. Sono stata in Francia, in Novergia con la crociera, in Messimo. Mi manca solo il Brasile“, svela la bionda opinionista. “Questo non significa viaggiare. Questo è turismo di basso livello”, replica Fabio scatenando la rabbia di Tina. “Guarda che ero sempre sull’ottavo ponte. Esistono anche cabine lussuose”, dice ancora Tina.

Fabio Nava: "Tina hai il piedino di porco"/ La Cipollari sbotta a Uomini e Donne e...

“Ma non è viaggiare questo. Io ho viaggiato in autobus e ho partecipato anche a missioni di Medici senza frontiere“, dice Fabio. “Ma non tutti fanno viaggia avventurosi”, dice ancora Tina. L’argomento, poi, si sposta nuovamente sull’argomento abiti.

Tina Cipollari contro Fabio Nova

Maria De Filippi chiede a Fabio Nova di dare un giudizio all‘abito di Tina Cipollari. Il cavaliere trova più bello l’abito odierno di Tina aggiungendo, però, che tutti “gli abiti cadono male in un punto perchè sei quadrata”. Il cavaliere, poi, commenta anche la borsa e le scarpe di Tina che perde poi la pazienza. “Ma come ti permetti? Giudichi gli altri e tu vai in giro con le scarpe di pezza. Togliti le scarpe, voglio vedere il piede“, commenta ancora Tina mentre Fabio mostra il suo piede.

Fabio a Uomini e Donne: "Un mezzo ces*o mi ha deluso"/ Tina Cipollari sbotta e...

Maria De Filippi, poi, chiede al cavaliere di dare un giudizio a Tinì Cansino. “Lei ha una sua personalità, è elegante“, dice il fotografo. Tina, poi, “Lui non ama le donne. E’ un umo che, nella sua vita, ha avuto tantissimi rifiuti“, aggiunge Tina che si dice convinta di ciò che dice.

LEGGI ANCHE:

Tina Cipollari, lite con Fabio a Uomini e Donne/ "Parli di cellulite e smagliature…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA