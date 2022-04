Tina Cipollari, lite con Pinuccia a Uomini e Donne/ “Sei cattiva”. E sbotta con Maria

Tina Cipollari e Pinuccia non smettono di litigare. La dama del trono over prova a deporre l’ascia da guerra nella puntata di Uomini e Donne del 6 aprile donando un sacchetto di riso a Tina la quale, però, di fronte al biglietto che accompagna il dono, perde le staffe. “Sei una persona cattiva. Ha scritto il riso abbonda sulla bocca degli stolti”, sbotta Tina. Pinuccia sottolinea che il suo voleva essere un semplice regalo spiegando che Tina non ha capito il senso. Tina, però, non ci sta e perde totalmente la pazienza quando Pinuccia, al centro dello studio, chiede di parlare nuovamente con Alessandro.

“Ancora? Ma cosa vuoi ancora? Lui non ti vuole. Si siede solo perchè è una persona gentile ed educata“, sbotta Tina. “Lo dici tu che non mi vuole”, ribatte Tina che poi chiede nuovamete ad Alessandro. “Non rispondo più”, dice il cavaliere.

Tina Cipollari contro Pinuccia a Uomini e Donne

Alessandro si accomoda al centro dello studio di Uomini e Donne chiedendo a Pinuccia di chiedere scusa a Tina per aver parlato della madre. “Io non mi sono offesa. Me la sono presa perchè ha parlato di mia madre che è morta un anno fa. Io parlo di quello che accade in studio. Non parlo mai degli affetti più cari di Armando o Gemma”, risponde Tina.

“Ma non lo sapeva”, interviene Maria De Filippi difendendo Pinuccia. “Maria anche tu ora”, sbotta Tina convinta che la signora Pinuccia non sia affatto ingenua. La bionda opinionista esorta così Pinuccia a lasciare in pace Alessandro ribadendole che il cavaliere non la vuole. La signora Pinuccia, così, lascia in lacrime lo studio. “Piange per rabbia”, conclude Tina che poi cambia l’atmosfera in studio invitando Gemma a sfilare sulle note di una canzone in cui si sente anche la voce della stessa Cipollari.

