Sabrina piange a Uomini e Donne per Gabriele

Tutto finito tra Gabriele e Sabrina a Uomini e donne. Nel corso della puntata del 22 ottobre 2024, Sabrina si è lamentata per la mancata telefonata di Gabriele il quale si difende affermando di aver semplicemente rispettato la sua volontà. Gabriele, infatti, spiega che la settimana scorsa gli aveva chiesto di non chiamarla. L’atteggiamento di Sabrina non piace a Gabriele che decide di chiudere perché stanco di discutere per quella che è una frequentazione e non ancora una storia.

“Io sono stato sempre trasparente su tutto. Tu non sei coerente”, dice Gabriele ricevendo il supporto di Tina Cipollari. Secondo Cristina, a Gabriele non piace realmente Sabrina la quale, stanca della situazione, dice: “Sono stata usata”. Maria De Filippi decide così di chiedere ad entrambi cosa vogliano fare e il cavaliere annuncia di voler chiudere la frequentazione.

Tina Cipollari attacca Sabrina a Uomini e Donne

Sabrina ammette di essere dispiaciuta dalla decisione di Gabriele per il quale aveva provato un reale interesse sin dal primo appuntamento. Tornata nel parterre femminile non trattiene le lacrime ricevendo il sostegno di ida che ammette di comprendere le sue emozioni avendo provato le stesse cose in passato. Tina Cipollari, però, non crede totalmente a Sabrina per la quale, come ammette lei stessa, non ha mai provato molta simpatia.

Tina, infatti, accusa Sabrina di non essere totalmente sincera avendo notato il gesto di guardarsi allo specchio mentre piange. “Non mi piace il tuo atteggiamento. Sei finta anche mentre piangi”, sbotta la bionda opinionista mentre Sabrina si difende affermando di aver solo controllato che non si fosse sbavato il trucco. Tina, però, non crede alle parole della dama e resta ferma sulla propria posizione dando ragione a Gabriele e considerando troppo infantile l’atteggiamento di Sabrina.

