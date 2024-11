Tina Cipollari e Sabrina: nuovo scontro a Uomini e Donne

Tina Cipollari ancora contro Sabrina. Tra la bionda opinionista e la dama del trono over di Uomini e Donne non c’è molta simpatia e, in ogni puntata di Uomini e Donne, non mancano le scintille come accaduto nell’appuntamento di oggi, venerdì 29 novembre 2024. Durante la puntata odierna, le dama si sono cimentate in una sfilata dal titolo “ Vi svelo un mio talento segreto“. Tra le dame che hanno accettato di mettersi in gioco sfilando sulla passerella del dating show di canale 5 c’è Sabrina che svela il suo talento segreto ovvero il tennis.

La dama, così, si presenta con un outfit sportivo totalmente bianco completando il look con una racchetta. “Dedicata a Gabriele”, urla Tina Cipollari che poi punzecchia la dama durante la fase delle votazioni.

Tina Cipollari contro Sabrina a Uomini e Donne: il commento sul cavaliere Diego

La sfilata di Sabrina conquista Gianni Sperti che si complimenta con la dama del trono over mentre Tina Cipollari si limita ad un “no comment”. Sabrina, interpellata dalla conduttrice, replica a Tina assicurando di non essere più interessata a Gabriele che fa ormai parte del passato.

Tina, però, non le crede ed è convinta che Sabrina sia interessata a Diego solo perché è più giovane. Tra una censura e l’altra per alcune espressioni colorite, Tina riesce ad esprimere la propria opinione su Diego. Poi rivolgendosi a Sabrina e facendo riferimento al suo passato con Gabriele e all’attuale conoscenza con Diego, aggiunge: “Sei passata da una Ferrari ad un’utilitaria!”. Le parole della Cipollari non piacciono a Gianni Sperti che non condivide la scelta di confrontare due persone citando due auto. Diego, tuttavia, non perde il sorriso e con ironia replica così alla bionda opinionista: “Esci con me e cambi idea!”.

