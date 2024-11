Tina Cipollari contro Vincenzo e Ilaria a Uomini e Donne

Dura lite a Uomini e Donne tra Tina Cipollari, Vincenzo e Ilaria nella puntata di Uomini e Donne del 15 novembre 2024. La bionda opinionista crede che il cavaliere e la dama debbano andare via frequentandosi da diversi mesi. “Non ho capito perché Vincenzo non invita Morena a ballare visto che le hai fatto un sacco di complimenti. Gliel’hai anche promesso e le promesse nella vita si mantengono”, sbotta Tina Cipollari.

“Prima voglio parlare con Ilaria”, risponde il cavaliere. “Se tu hai agito in buona fede, nessuno vedrà nulla di male in un invito a ballare”, ribatte ancora la bionda opinionista. “Chi è lei per decidere della tua vita”, dice ancora Tina. “E’ una persona con cui sto bene. Non capisci proprio”, si difende Vincenzo. “Qui se c’è uno che non capisce sei tu. Tu non solo vuoi ballare con Morena, ma vorresti anche andare oltre ma hai paura della reazione di Ilaria”, commenta Tina.

Vincenzo e Ilaria si difendono dalle accuse di Tina Cipollari a Uomini e Donne

Vincenzo, da parte sua, fa un passo indietro sostenendo che Ilaria, avendo fatto scendere altre persone, è venuta meno all’esclusiva. “Lui ti toglie l’esclusiva e tu non reagisce? C’è qualcosa di anomalo nel tuo comportamento”, nota ancora Tina con il supporto di Gianni Sperti.

“Mi sembra che non vogliano uscire Tina, cosa vuoi fare?”, chiede Maria De Filippi. “La prossima volta non sarete convocati e vado io con la persona che si occupa delle convocazioni e se vedrò i loro nomi non verrò io nel programma”, sbotta Tina. “Questo dovrebbe valere per entrambi”, si difende Ilaria. “Hai ragione, ma in questo momento non c’è nessuno che sta uscendo da mesi“, replica Maria De Filippi. Tina Cipollari continua ad essere sicura che Vincenzo e Ilaria si siano messi d’accordo ma i due ribadiscono di non voler uscire al programma.

