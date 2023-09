Tina Cipollari, nuova lite con Elio Servo a Uomini e Donne/ Lui le regala i babà, lei: “Buffone”

Tina Cipollari show a Uomini e Donne

Tina Cipollari è sempre più protagonista di Uomini e Donne. La bionda opinionista, nella puntata del dating show di canale 5 del 26 settembre, dopo aver prenotato il volo per Gemma Galgani che trascorrere un weekend in Sardegna con Maurizio, il cavaliere che sta conoscendo, si scaglia contro lo stesso Maurizio che ha messo in dubbio il biglietto. Patrizia, lavorando nel settore, svela che che il biglietto è reale. Tina, così, chiede a Maurizio di svelarle anche il nome dell’albergo in cui alloggerà in modo da poter prenotare anche per Gemma.

“Non so il nome dell’albergo perché prenotano tutto i miei clienti”, spiega Maurizio che, poi, invia un messaggio al cliente chiedendo una camera singola per lei e una per Gemma. “Devi prenotare una doppia perché Gemma non può dormire da sola”, ribatte Tina che, poi, controlla il telefono di Maurizio leggendo il messaggio in cui il cliente spiega a Maurizio di aver prenotato un B&B.

Tina Cipollari e la lite con Elio Servo

Maria De Filippi interrompe Tina Cipollari per far entrare in studio un regalo che Elio Servo ha portato per lei. In studio, così, entra un vassoio di babà e di vari dolci, ma Tina afferma di non gradire. La bionda opinionista chiede al cavaliere del trono over di lasciarla in pace e di non stuzzicarla.

Elio, però, replica spiegando di voler mettere un punto allo scontro con Tina perchè teme che, la situazione, possa influenzare la sua esperienza. “Ho ricevuto un messaggio da una persona che conosco che mi ha fatto notare come Tina possa intimorire le donne che vorrebbero corteggiarmi”, dice il cavaliere. “Se non chiama nessuno non è perché sono intimorite da Tina. Non telefonano perché non sei un uomo interessante. Evidentemente non piaci a nessuno”, replica la Cipollari.

