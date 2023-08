Tina Cipollari replica alle accuse di Giorgio Manetti: “Irriconoscente”/ “Apprezzo giusto il coraggio”

Tina Cipollari replica alle critiche dell’ex cavaliere di Uomini e Donne Giorgio Manetti

Nelle ultime settimane si torna spesso a parlare di Tina Cipollari e del suo ruolo a Uomini e Donne. Sono ormai frequenti le voci di un suo possibile addio al programma voluto da Piersilvio Berlusconi a causa dell’atteggiamento “troppo trash”, in contrasto con la nuova linea editoriale da lui voluta per Canale 5. Alle voci si è aggiunta nelle ultime ore quella dell’ex cavaliere del trono Over Giorgio Manetti, che in un’intervista ha definito Tina “una bulla”.

Tina Cipollari fuori da Uomini e Donne?/ Lei rompe il silenzio: "Fake news. Mi ritroverete al mio posto e..."

Parole forti, che sono arrivate fino alla diretta interessata, che ha quindi deciso di replicare. Sotto ad un post su Instagram di ‘Gossip world’ che riportava la notizia, Tina ha così scritto di Giorgio: “La cosa che non sopporto di più è la non riconoscenza. Quello che posso apprezzare di certe dichiarazioni è giusto il coraggio.”

Giorgio Manetti cambia idea su Tina Cipollari: "È una bulla"/ "Cacciata da Uomini e Donne? Limite superato"

Giorgio Manetti scatena la polemica definendo Tina “una bulla”

Ma cosa ha detto Giorgio Manetti di così forte da far infuriare Tina Cipollari? L’opinionista di Uomini e Donne, che nelle ultime ore ha rotto il silenzio sulle voci del suo addio, è stata così criticata dall’ex cavaliere: “Se l’indirizzo è quello sono dalla parte di Piersilvio non tanto perché vuole mandare via Tina ma perché almeno ci sarebbe una rivoluzione in positivo del programma. Penso che ne abbiamo abbastanza di vedere certe scene in tv come nella scorsa edizione quando Tina ha mangiato la ricotta davanti a quel poveraccio di Elio che era allergico. Un comportamento maleducato ma anche da bulla. Si era già passato il limite nelle scorse edizioni ma l’ultima è stata davvero triviale.”

Pinuccia di Uomini e Donne: "Tina Cipollari? È cattiva"/ "Sarei contenta se Pier Silvio la mandasse via"













© RIPRODUZIONE RISERVATA